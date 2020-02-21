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DHA
Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 01:40, /

Ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldüler

İdlibliler, Suriye rejiminin bulunduğu noktaların vurulmasını ve muhaliflerin bölgedeki rejim unsurlarına karadan operasyonunu ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inerek kutladı. Rejim aleyhine slogan atan yaklaşık 500 kişi, araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

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İdlib'de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, bugün Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab Köyündeki rejim güçlerine düzenlenen operasyonu kutladı.

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Ellerinde Türk bayraklarıyla rejim aleyhine sloganlar atan grup, Türkiye'ye ise övgüler yağdırdı. Toplanan kalabalık Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

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