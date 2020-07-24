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DHA-İHA-AA
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 07:36,

Son dakika haberi: Tarihi gün! Ayasofya'ya akın ettiler

Ayasofya Cami'nin bugün Cuma namazı ile ibadete açılacak olması nedeniyle vatandaşlar geceden gelerek cemaat oluşturmaya başladı. Sabah namazını Ayasofya'da kılmak isteyen vatandaşlar Beyazıt Cami'ne yönlendirildi.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.

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Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ile güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı.

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Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sabah namazını en yakın camide kıldıktan sonra bölgeye girmek için tekrar güvenlik noktasına akın etti.

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Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, camiye yakın güvenlik noktasında durduruldu. Bunun üzerine vatandaşlar Beyazit Camisine giderek namazı kıldı.

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Namazın ardından vatandaşlar tekrar bölgeye gitmek için güvenlik noktasına geldi. Kimi vatandaş kaldırımda alınma saatine kadar hasırların içinde uzandığı görülürken, kimisi de oturdu, kimisi ellerinde Kur’an-ı Kerim okudu.

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“Bursa İnegöl’den geldim”

Bursa İnegöl’den geldiğini belirten Nurettin Özbek, “Bursa İnegöl’den geldim. 86 yıllık zincirleri kırıp, prangaları kırılan ve ibadete açılan Ayasofya’nın açılışı Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Sabah erken saatleri ama Cuma saatine kadar bekleyeceğim. Namazı kılıp geri döneceğim” diye konuştu.

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Öte yandan vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacağı belirtildi.

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