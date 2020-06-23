Elizabeth Hurley'e şok: Oğlunun babası Steve Bing canına kıydı
İngiliz model, oyuncu ve tasarımcı Elizabeth Hurley'in oğlu Damian'ın babası iş adamı Steve Bing, Los Angeles'taki evinde intihar etti.
Backgrid UK, Backgrid USA
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SARSICI HABER
Haber başta Damian ve Elizabeth Hurley olmak üzere tüm gösteri dünyasını şoke etti.
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MİRAS KALDI, YAPIMCILIĞA BAŞLADI
Emlak zengini olan dedesinden kalan 600 milyon dolar mirası aldıktan sonra film yapımcılığına başlayan Bing, 55 yaşındaydı. Los Angeles’taki evinin 27’nci katından atlayan Bing’in olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.
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DAMIAN'IN BABASI
Elizabeth Hurley ile Steve Bing bir süre romantik bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişkiden hamile kalan Hurley oğlu Damian'ı dünyaya getirdi.
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ÖNCE REDDETTİ
Ancak Bing, bebeğin babası olduğunu bir süre reddetti. Sonra yapılan DNA testlerinde Damian'ın, Bing'in oğlu olduğu ortaya çıktı.
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SALGIN PSİKOLOJİSİNİ KÖTÜ ETKİLEDİ
Amerikan basınında Bing’in corona virüsü salgını sırasında psikolojik dengesini yitirdiğini ileri sürdü.
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MİRAS DAVASI
Geçen yıl Damian’ın dedesi ve Steve Bing’in babası, Damian ve üvey kardeşi Kira’nın mirasçılar arasında olmamasını istemiş fakat mahkeme Damian ve Steve Bing’in eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira’nın mirasçılar arasında yer almasına karar vermişti.