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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 16:45 | 

Yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar güneşlenmeyeceğim

Modellik ve oyunculuğun ardından plaj giyimi tasarımcılığına da başlayan Elizabeth Hurley, bundan böyle hayatının sonuna kadar güneşlenmeyeceğine yemin etti.

Instagram

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1ARTIK GÜNEŞLENMEYECEK
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ARTIK GÜNEŞLENMEYECEK

55 yaşındaki Hurley, geçmişte güneşin altında saatlerce kaldığı dönemler için de pişman olduğunu belirtti.

2CİLT KANSERİNE YAKALANAN ARKADAŞINI GÖRÜNCE
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CİLT KANSERİNE YAKALANAN ARKADAŞINI GÖRÜNCE

Hurley'in böyle düşünmesine neden olan ise bir arkadaşının cilt kanserine yakalanması ve hayatta kalmak için verdiği mücadele.

3KORUMA KREMLERİYLE SOKAĞA ÇIKIYOR
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KORUMA KREMLERİYLE SOKAĞA ÇIKIYOR

 Elizabeth Hurley, arkadaşının başına gelenleri gördükten sonra güneşlenmek bir yana dursun, sokağa çıkarken bile yüksek faktörlü koruma kremleri sürdüğünü belirtti.

4KENDİ TASARLIYOR
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KENDİ TASARLIYOR

Kendi tasarladığı bikini, mayo ve diğer plaj giysilerinin tanıtımını da sosyal medya sayfasından yapan Elizabeth Hurley, Grazia dergisine verdiği röportajda bugüne kadar güneşlendiği her gün için pişmanlık duyduğunu anlattı.

515 YILDIR KOLEKSİYON HAZIRLIYOR
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15 YILDIR KOLEKSİYON HAZIRLIYOR

Hurley, 15 yıldır kendi adını taşıyan marka için bikini, mayo ve pareo tasarımları yapıyor. Bunların tanıtımını da oğlu Damian ya da kardeşi Kate'in çektiği fotoğraflar aracılığıyla Instagram sayfasından yapıyor.

6KAPALI ALANLARI SEVMİYOR
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KAPALI ALANLARI SEVMİYOR

Elizabeth Hurley aslında kapalı ortamlarda kalmaktansa açık havayı tercih ettiğini belirtiyor. Fakat buna rağmen koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonda kalmanın kendisini özgürleştirdiğini söyledi.

7KARANTİNA ÖZGÜRLEŞTİRDİ
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KARANTİNA ÖZGÜRLEŞTİRDİ

Hurley "Saçlarımı sadece gerektiği zaman yıkadım. Bazı fotoğraflar çektirdim. Düzenli olarak maillerimi kontrol etmedim, işleri yetiştirmek için paniğe kapılmadım" diye konuştu. 

8OĞLU İSYAN ETMİŞTİ
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OĞLU İSYAN ETMİŞTİ

Bir dönem İngiliz basınında, Hurley'in 18 yaşındaki oğlu Damian'ın, yıldızın bikinili pozlarına isyan ettiği haberleri yer almıştı.

9ARKADAŞLARININ ŞAKALARINDAN BIKTI
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ARKADAŞLARININ ŞAKALARINDAN BIKTI

İddialara göre Damian, bu fotoğraflar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı.

10OĞLUNUN TEPKİSİNİ CİDDİYE ALMADI
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OĞLUNUN TEPKİSİNİ CİDDİYE ALMADI

Yine o dönemde Hurley'nin, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almadığı iddiaları da yer aldı. Bu haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.

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