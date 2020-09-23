Yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar güneşlenmeyeceğim
Modellik ve oyunculuğun ardından plaj giyimi tasarımcılığına da başlayan Elizabeth Hurley, bundan böyle hayatının sonuna kadar güneşlenmeyeceğine yemin etti.
Instagram
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ARTIK GÜNEŞLENMEYECEK
55 yaşındaki Hurley, geçmişte güneşin altında saatlerce kaldığı dönemler için de pişman olduğunu belirtti.
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CİLT KANSERİNE YAKALANAN ARKADAŞINI GÖRÜNCE
Hurley'in böyle düşünmesine neden olan ise bir arkadaşının cilt kanserine yakalanması ve hayatta kalmak için verdiği mücadele.
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KORUMA KREMLERİYLE SOKAĞA ÇIKIYOR
Elizabeth Hurley, arkadaşının başına gelenleri gördükten sonra güneşlenmek bir yana dursun, sokağa çıkarken bile yüksek faktörlü koruma kremleri sürdüğünü belirtti.
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KENDİ TASARLIYOR
Kendi tasarladığı bikini, mayo ve diğer plaj giysilerinin tanıtımını da sosyal medya sayfasından yapan Elizabeth Hurley, Grazia dergisine verdiği röportajda bugüne kadar güneşlendiği her gün için pişmanlık duyduğunu anlattı.
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15 YILDIR KOLEKSİYON HAZIRLIYOR
Hurley, 15 yıldır kendi adını taşıyan marka için bikini, mayo ve pareo tasarımları yapıyor. Bunların tanıtımını da oğlu Damian ya da kardeşi Kate'in çektiği fotoğraflar aracılığıyla Instagram sayfasından yapıyor.
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KAPALI ALANLARI SEVMİYOR
Elizabeth Hurley aslında kapalı ortamlarda kalmaktansa açık havayı tercih ettiğini belirtiyor. Fakat buna rağmen koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonda kalmanın kendisini özgürleştirdiğini söyledi.
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KARANTİNA ÖZGÜRLEŞTİRDİ
Hurley "Saçlarımı sadece gerektiği zaman yıkadım. Bazı fotoğraflar çektirdim. Düzenli olarak maillerimi kontrol etmedim, işleri yetiştirmek için paniğe kapılmadım" diye konuştu.
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OĞLU İSYAN ETMİŞTİ
Bir dönem İngiliz basınında, Hurley'in 18 yaşındaki oğlu Damian'ın, yıldızın bikinili pozlarına isyan ettiği haberleri yer almıştı.
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ARKADAŞLARININ ŞAKALARINDAN BIKTI
İddialara göre Damian, bu fotoğraflar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı.
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OĞLUNUN TEPKİSİNİ CİDDİYE ALMADI
Yine o dönemde Hurley'nin, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almadığı iddiaları da yer aldı. Bu haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.