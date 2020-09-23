Yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar güneşlenmeyeceğim

OĞLUNUN TEPKİSİNİ CİDDİYE ALMADI Yine o dönemde Hurley'nin, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almadığı iddiaları da yer aldı. Bu haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.