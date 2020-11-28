İşte benim muhteşem ablam!

Kısa bir süre önce 55 yaşına giren ünlü model, oyuncu ve tasarımcı Elizabeth Hurley, çok fazla göz önünde olmayan ablasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Kardeşlerin birbirine benzer bikiniler giymesi dikkat çekti.
Instagram, Backgrid USA, Mega News Agency
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Son yıllarda tasarladığı plaj giyimi koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Elizabeth Hurley, 57 yaşındaki ablası Kate ile birlikte hazırladığı ürünlerinin de tanıtımını yaptı. Hurley "Ben ve muhteşem ablam" diyerek başladığı mesajında yetişme çağındayken de birbirine benzer kıyafetler giydiğini vurguladı.
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Elizabeth Hurley ile Kate'in Michael adında bir de erkek kardeşleri bulunuyor.
Gelin, gösteri dünyasının ünlülerinin, bazıları kendileri gibi tanınmış, bazıları da sıradan hayatlar süren kız kardeşleri.
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Miley Cyrus'ın kardeşi Noah da tıpkı ablası gibi müzik dünyasında kariyer yapıyor.
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Paris ve Nicky Hilton, ünlü bir ailede dünyaya geldikleri için bebekliklerinden beri tanınıyorlar. Kathy Hilton ve Richard Hilton çiftinin Paris ve Nicky'den başka iki de erkek çocuğu bulunuyor.
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Dakota ve Elle Fanning kardeşlerin her ikisi d Hollywood'da çok iyi tanınıyor.
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Son dönemin en ünlü kardeşlerinden biri Bella ve Gigi Hadid. İki kız kardeşin bir de kendilerinden küçük Anwar adında erkek kardeşleri bulunuyor.
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Blake Lively'nin (ortada) iki kız kardeşi bulunuyor. Robyn ve Lori yaş olarak Blake'den büyük. Lively'nin bir de erkek kardeşi var.
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Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda Lopez bir TV gazetecisi. Bir de Leslie adında bir kız kardeşleri daha var.
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Britney Spears ve kardeşi Jamie Lynn Spears.
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Penelope Cruz'un kardeşi Monica da ablası gibi gösteri dünyasında tanındı.
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Sharon Stone, kardeşi Kelly Stone ile birlikte. Kelly kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığında gündem olmuştu.