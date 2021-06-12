ArabanÄ±n bagajÄ±nda yaz pozlarÄ±

Ä°KÄ°ZÄ° GÄ°BÄ° AslÄ±nda Hurley ile oÄŸlunun benzerliÄŸi epeydir Ã¼zerinde konuÅŸulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± Steve Bing'in yÃ¼z Ã§izgilerini de aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian, ilk bakÄ±ÅŸta ise annesine ikizi kadar benziyor.



Anne ile oÄŸlu kimi zaman bu benzerliÄŸi vurgulayan pozlar da paylaÅŸÄ±yor sosyal medyada.



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