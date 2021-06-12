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Magazin
Haber GiriÅŸ: 12 Haziran 2021 - 09:51 | 

ArabanÄ±n bagajÄ±nda yaz pozlarÄ±

Birbirlerine olan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± benzerlikleriyle dikkat Ã§eken anne-oÄŸul, gÃ¼zel havanÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± bir tatil gÃ¼nÃ¼nde sosyal medya iÃ§in eÄŸlenceli pozlar verdi.

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1Ä°KÄ°Z KARDEÅž GÄ°BÄ°

Ä°KÄ°Z KARDEÅž GÄ°BÄ°

Birbirlerine ikiz kardeÅŸ gibi benzeyen Elizabeth Hurley ile 19 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, sosyal medya iÃ§in neÅŸeli yaz pozlarÄ± verdi.

2KEYÄ°FLER YERÄ°NDE

KEYÄ°FLER YERÄ°NDE

KÄ±rlarda geÃ§irdikleri bir gÃ¼n cep telefonu kamerasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en anne oÄŸulun keyfinin yerinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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55 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, o gÃ¼n Ã§iÃ§ekli bir yazlÄ±k elbise giydi. AyakkabÄ±larÄ±nÄ± da Ã§Ä±karan Hurley, Damian ile birlikte Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Â 

4YORUM VE BEÄžENÄ° YAÄžDI

YORUM VE BEÄžENÄ° YAÄžDI

Hurley ile Damian'Ä±n bu pozlarÄ±na takipÃ§ilerinden beÄŸeni yaÄŸdÄ±.Â 

5ÅžAÅžIRTAN BENZERLÄ°KLER

ÅžAÅžIRTAN BENZERLÄ°KLER

Annesi gibi oyuncu olan ve aynÄ± zamanda modellik de yapan 18 yaÅŸÄ±ndaki Damian'Ä±n annesi Elizabeth Hurley'e olan benzerliÄŸi Ã§ok dikkat Ã§ekiyor.

6GÄ°TGÄ°DE BENZÄ°YOR

GÄ°TGÄ°DE BENZÄ°YOR

Ä°ngiliz model,oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± Elizabeth Hurley'in 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, evlerinin bahÃ§esinde Ã§ekilen bir pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle olan benzerliÄŸi de Ã§arpÄ±cÄ± ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

7SAÃ‡LARINI DA UZATTI BENZERLÄ°K ARTTI

SAÃ‡LARINI DA UZATTI BENZERLÄ°K ARTTI

SaÃ§larÄ±nÄ± iyice uzatan Damian Hurley, annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na ikiz kardeÅŸi kadar benzeyen bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerini yine ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. BirÃ§ok takipÃ§isi "Annenin kopyasÄ±" yorumunu yaparken bazÄ±larÄ± da "Aman TanrÄ±m! Sen sanki annensin!" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.

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9TUHAF BÄ°R DURUM

TUHAF BÄ°R DURUM

Damian Hurley ile annesinin benzerliÄŸi uzun sÃ¼redir sosyal medyada olay oluyor. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸi "Ã§ok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Ã–zellikle de Damian'Ä±n saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzatmasÄ± annesine olan benzerliÄŸini de artÄ±rdÄ±.

INSTAGRAM

10Ä°KÄ°ZÄ° GÄ°BÄ°

Ä°KÄ°ZÄ° GÄ°BÄ°

AslÄ±nda Hurley ile oÄŸlunun benzerliÄŸi epeydir Ã¼zerinde konuÅŸulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± Steve Bing'in yÃ¼z Ã§izgilerini de aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian, ilk bakÄ±ÅŸta ise annesine ikizi kadar benziyor.

Anne ile oÄŸlu kimi zaman bu benzerliÄŸi vurgulayan pozlar da paylaÅŸÄ±yor sosyal medyada.

INSTAGRAM

11BU YÃœZ LOUVRE MÃœZESÄ°NDE OLMALIYDI

BU YÃœZ LOUVRE MÃœZESÄ°'NDE OLMALIYDI

Damian Hurley'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da bir takipÃ§isi "Leonardo Da Vinci senin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§izmeliydi. Bu yÃ¼z Louvre MÃ¼zesi'nde olmalÄ±ydÄ±" diye yorum yaptÄ±.

INSTAGRAM

12BABASI KABUL ETMEDÄ°

BABASI KABUL ETMEDÄ°

Damian Hurley, Elizabeth Hurley'in ABD'li iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Ancak biyolojik babasÄ± hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde onun yanÄ±nda olmadÄ±. Elizabeth Hurley tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Damian Hurley'in Ã§evresi de annesinin dostlarÄ±ndan oluÅŸuyor.

INSTAGRAMÂ

13ANNESÄ°NÄ°N OYNADIÄžI DÄ°ZÄ°DE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

ANNESÄ°NÄ°N OYNADIÄžI DÄ°ZÄ°DE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Annesinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± Royals dizisiyle oyunculuÄŸa da adÄ±m atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geÃ§iniyor.

INSTAGRAM

14HAYATINI OÄžLUNA ADADI

HAYATINI OÄžLUNA ADADI

HayatÄ±nÄ± oÄŸluna adayan 54 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda oÄŸlunun hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli erkek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Damian'a aÅŸÄ±rÄ± tolerans gÃ¶sterdiÄŸini de belirten Hurley "SanÄ±rÄ±m tek Ã§ocuk olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.

INSTAGRAM

15HUGH GRANT Ä°LE BÃœYÃœK AÅžK

HUGH GRANT Ä°LE BÃœYÃœK AÅžK

Elizabeth Hurley, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ä°ngiliz oyuncu Hugh Grant ile iliÅŸkisiyle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Daha sonra da kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

16SKANDALLA BÄ°TTÄ°

SKANDALLA BÄ°TTÄ°

Herkes Hurley ile Grant'in evlenmesini beklerken, aktÃ¶r uzun sÃ¼re konuÅŸulan bir skandalÄ±n baÅŸ kahramanÄ± oldu.

17YOLLARI AYRILDI

YOLLARI AYRILDI

Hugh Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilin iÃ§inde yakalandÄ±. Bu skandalÄ±n ardÄ±ndan Hurley Ã¶nce onu affetti. Fakat sonra ikili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

18ARKADAÅž KALDILAR

ARKADAÅž KALDILAR

Elizabeth Hurley ile Hugh Grant ayrÄ±lsalar da birbirlerini hayatlarÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmadÄ±lar, dost kaldÄ±lar. Damian Hurley'in vaftiz babasÄ± olan Grant, aileden biri haline geldi.

19DAMIAN Ä°LE DE ARASI Ä°YÄ°

DAMIAN Ä°LE DE ARASI Ä°YÄ°

Ã–yle ki Hurley Arun Nayar ile evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatillere birkaÃ§ kez Grant de eÅŸlik etti. Damian ile de yakÄ±ndan ilgilendi, genÃ§ adam bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de Hugh Grant ile dost iliÅŸkisi geliÅŸtirdiler.

20ESKÄ° SEVGÄ°LÄ° EN BÃœYÃœK DESTEK

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ° EN BÃœYÃœK DESTEK

Elizabeth Hurley, kocasÄ± Arun Nayar'Ä± kriket oyuncusu Shane Warne ile aldattÄ±. Bunun sonucunda evliliÄŸi yÄ±kÄ±ldÄ±. O zor dÃ¶nemde de ona destek olanlardan biri Hugh Grant'ti.

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