ArabanÄ±n bagajÄ±nda yaz pozlarÄ±
Birbirlerine olan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± benzerlikleriyle dikkat Ã§eken anne-oÄŸul, gÃ¼zel havanÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± bir tatil gÃ¼nÃ¼nde sosyal medya iÃ§in eÄŸlenceli pozlar verdi.
Ä°KÄ°Z KARDEÅž GÄ°BÄ°
Birbirlerine ikiz kardeÅŸ gibi benzeyen Elizabeth Hurley ile 19 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, sosyal medya iÃ§in neÅŸeli yaz pozlarÄ± verdi.
55 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, o gÃ¼n Ã§iÃ§ekli bir yazlÄ±k elbise giydi. AyakkabÄ±larÄ±nÄ± da Ã§Ä±karan Hurley, Damian ile birlikte Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Â
ÅžAÅžIRTAN BENZERLÄ°KLER
Annesi gibi oyuncu olan ve aynÄ± zamanda modellik de yapan 18 yaÅŸÄ±ndaki Damian'Ä±n annesi Elizabeth Hurley'e olan benzerliÄŸi Ã§ok dikkat Ã§ekiyor.
SAÃ‡LARINI DA UZATTI BENZERLÄ°K ARTTI
SaÃ§larÄ±nÄ± iyice uzatan Damian Hurley, annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na ikiz kardeÅŸi kadar benzeyen bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerini yine ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. BirÃ§ok takipÃ§isi "Annenin kopyasÄ±" yorumunu yaparken bazÄ±larÄ± da "Aman TanrÄ±m! Sen sanki annensin!" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.
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