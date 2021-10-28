Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergün'den aşk pozları

Çok mu güzel oldu ne Uzun aradan sonra yeni bir şarkı için İstanbul’da stüdyoya giren Tarkan, sürecin her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce Ozan Çolakoğlu’yla çalışırken çektiği selfie’yi Instagram sayfasına ekleyen Mega Star, bu kez enstrüman kayıtlarından fotoğraflar yayınladı. “Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kaydı. Ay çok mu güzel oldu ne?” diyen Tarkan’ın şarkının yakında yayınlanacağını duyurması, hayranlarını heyecanlandırdı.