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Magazin
Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 07:42 | 

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergün'den aşk pozları

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Aşk pozları

Aşk pozları

Eliz Sakuçoğlu, DJ sevgilisi Semih Ergün’le siyah beyaz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aşk pozlarına İngilizce “Beni gözlerinle öp” notunu yazan Sakuçoğlu’nun iddialı bikinisi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

2Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

Annesinin “yılan” dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban’ın yalnızlığı kısa sürdü. Ünlü güreşçi, “Survivor” yarışmasında tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada mücadele ederken annesiyle şoke eden bir telefon görüşmesi yapmıştı. Annesi, Balaban’a nişanlısı Gamze Atakan için “Adını ağzına alma, o bırakıp gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan” demişti. Ünlü güreşçi nişanlısıyla olaylı şekilde yollarını ayırdı. Ancak yalnızlığı uzun sürmedi. İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker’le aşk yaşamaya başladı ve onunla el ele çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaşarak ilişkisini herkese ilan etti.

3Sokaktaki ilgi hoşuma gidiyor

Sokaktaki ilgi hoşuma gidiyor

“Sadakatsiz” dizisinin Derin’i Melis Sezen, önceki gün Nişantaşı City’s’den çıkarken görüntülendi. “Boş günümde annemle alışverişe çıktık” diyen oyuncuya sokakta sevenlerinin ilgisi büyük oldu. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Sezen, “Hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyorum. Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor” dedi.

4Sinan’ın gül problemi

Sinan’ın gül problemi

Sinan Akçıl, gece yarısı 300 gül alarak Burcu Kıratlı’ya sürpriz yaptı ve eşinin mutluluk fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Ancak Akçıl’ın yaptığı hesaplama, kafaları karıştırdı: “3 yıl ilişki (rekor), 9 ay birinci evlilik, 8 ay ikinci evlilik. 3 bin gül istedim, 300 bulabildiler gece vakti. Matematik problemi değil, aşk bu ama 2 bin 700 daha borcum olsun.”

5Çok mu güzel oldu ne

Çok mu güzel oldu ne

Uzun aradan sonra yeni bir şarkı için İstanbul’da stüdyoya giren Tarkan, sürecin her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce Ozan Çolakoğlu’yla çalışırken çektiği selfie’yi Instagram sayfasına ekleyen Mega Star, bu kez enstrüman kayıtlarından fotoğraflar yayınladı. “Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kaydı. Ay çok mu güzel oldu ne?” diyen Tarkan’ın şarkının yakında yayınlanacağını duyurması, hayranlarını heyecanlandırdı.

6Yeğenle boğaz turu

Yeğenle boğaz turu

Begüm Kütük önceki gün kiraladığı scooter ile Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, yeğeniyle Beşiktaş-Sarıyer hattında gezdiklerini söyledi: “Yurtdışından yeğenim geldi. Onunla vakit geçiriyorum. İstanbul Boğazı’nı gezdiriyorum.” (Deniz BOY)

7İzin günü

İzin günü

Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand ve ailesi önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Tisserand ve ailesi, öğle saatlerinde bir restoranda yemek yedi. AVM’de yanına gelen sarı lacivertli taraftarları kırmayan futbolcu, selfie çektirdi.

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