Eliz Sakuçoğlu:15 yaşında gizli gizli sigara içerken evi yaktım!

15- İlk aşkınız kimdi?

İlk aşkım benden 4 yaş büyük biriydi ve Almandı, ilişkimiz 4 sene sürdü, çok çok güzeldi

16- İlk işiniz ne idi?

11 yaşımda hafta sonları aile dostlarımızın çocuklarına bakıcılık yaparak harçlığımı kazanmaya başladım. 13 yaşında ise okul zamanları haricinde haftanın 5 günü bir giyim mağazasında çalışıyordum.

17- En sevdiğiniz kelime hangisi?

SEVGİ.

18- Sizin mevsiminiz hangisi?

Güneşe aşık, tüm enerjisini ondan alan ve Ağustos doğumlu biri olarak yazın gelmesiyle kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum her seferinde.

19- İnsanlarda hayran olduğunuz kişisel özellik nedir?

Saf, deli dolu ve kendini keşfetmeye hevesli tüm ruhlar.

20- Son yemeğinizin ne olmasını isterdiniz?

Sevdiğim her şeyden biraz; “little little in the middle” lütfen!