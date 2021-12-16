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Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 10:35 | 

Elisa'nın doğum günü Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Muhsine Kamiloğlu'nu buluşturdu

Sezin Erbil'in kızı Elisa 2 yaşına bastı. Erken kutlamaya, dede Mehmet Ali Erbil ve ilk eşi Muhsine Kamiloğlu katıldı...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Elisa 18 Aralık 2019'da dünyaya geldi.
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Sezin Erbil, 2 yaşına basan kızının doğum günü için sürpriz parti organize etti.
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Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'ndaki partiye dede Mahmet Ali Erbil ile Muhsine Kamiloğlu da katıldı.
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Sezin Erbil, renkli partinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Erbil, fotoğrafların altına "Seni seviyorum. Her şeyim... Allah'ım sağlıklı, mutlu, bizimle bir hayat nasip etsin" notunu düştü.
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