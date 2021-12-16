Elisa'nın doğum günü Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Muhsine Kamiloğlu'nu buluşturdu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Elisa 18 Aralık 2019'da dünyaya geldi.Sezin Erbil, 2 yaşına basan kızının doğum günü için sürpriz parti organize etti.Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'ndaki partiye dede Mahmet Ali Erbil ile Muhsine Kamiloğlu da katıldı. Sezin Erbil, renkli partinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Erbil, fotoğrafların altına Seni seviyorum. Her şeyim... Allah'ım sağlıklı, mutlu, bizimle bir hayat nasip etsin notunu düştü.