Elif minicik eliyle hepimizi kalbimizden yakaladı

Türkiye’nin yüreği dün sabah Doğanlar Apartmanı’nın önünde attı. 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkaz altında 65 saat hayata sarıldığı gibi sedyeyle taşınırken de kendisini kurtaran itfaiye erinin parmağını tuttu ve bırakmadı. Elif’in minicik eli tüm Türkiye’nin de kalbine uzandı. Simge haline gelen o fotoğrafa mesaj yağdı...
Ege Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek depreme çocukları 10 yaşındaki ikizler Elzem ve Ezel, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’le birlikte yakalandı.
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Evlerinin bulunduğu 8 katlı ve 21 daireli Doğan Apartmanı saniyeler içinde yerle bir oldu.
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Kendisi gibi öğretim üyesi olan eşi Oğuz Perinçek ise o sırada dışarıdaydı. Ailesini hayatta tutan, kurtarma ekiplerini doğru yönlendiren de o oldu. İstanbul’dan yardıma koşan GEA Arama Kurtarma ekibi Oğuz Perinçek’in tarifiyle enkaza girdi.
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İlk olarak Seher Perinçek’e ulaşıldı. Seher Perinçek konuşabiliyor, kendisine yakın olan çocuklarıyla da iletişim kurabiliyordu.
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Depremden 23 saat sonra önce Seher Perinçek, sonra da ikizleri Elzem ve Ezel enkazdan sağ salim çıkartıldı. Enkazın altında sıkışan 7 yaşındaki Umut’a da ulaşıldı ancak çoktan melek olmuştu.
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CANLARINI ORTAYA KOYDULAR
Seher Perinçek, 3 yaşındaki kızıyla da konuştuğunu söylüyordu. Elif ablalarına da ses vermişti. Kurtarma ekipleri ne olursa olsun enkazdan onu sağ çıkartabilmek için birbirlerine söz verdi. Sürekli yapılan koordinasyon toplantılarında enkazda kimseyi bırakmamaya söz verildi.
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İstanbul İtfaiyesi’nden bir ekip Elif’in yerini tespit etti. Binanın kolonu ile evin penceresi arasında sıkışmıştı. Sırt üstü yatıyordu. Bilinci açıktı. Konuşuyordu. Kendini almalarını istedi.
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Enkaz riskli olmasına rağmen tüm ekipler canlarını ortaya koyarak içeri girmek istiyordu.
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ELİNİ SIMSIKI TUTTU
İstanbul İtfaiyesi’nden bir ekip enkazın altına girdi. İğneyle kuyu kazar gibi, Elif’i hapseden betonlar tek tek kırıldı.
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İtfaiye erleri küçücük tünelden Elif’le birlikte çıktıklarında gözyaşlarını tutamadı.
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Elif alkışlarla sedyeye konuldu.
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Bu sırada kendisini kurtaran itfaiye onbaşısı Muammer Çelik’in baş parmağını küçücük eliyle sımsıkı sarmıştı. Adeta hayata nasıl sarıldığını gösteriyordu. Sağlığı çok iyiydi. Yemek yedi, su içti. Annesiyle buluşturuldu.
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Elif’i enkazdan çıkartan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibinden Onbaşı Muammer Çelik o anları şöyle anlattı:
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“Babası bana, ‘Her şeye hazırlıklı ve razıyım’ dedi. Ben de ona, ‘Allah’ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma’ şeklinde cevap verdim.
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Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim.
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Çekyat bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu.
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Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı.
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O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif’in artık İBB’de iftaiyeci ağabeyleri var. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif´i sevdik umarım o da bizi sever.”
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İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz ise “Enkazdan çıkarırken Elif, arkadaşımızın parmağını sıktı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadık” dedi.
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O ÇEKTİ
Hafızalara kazınan, tarihe not düşen fotoğraf karesini çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi basın biriminde görevli Süreyya Mümtaz Kurt’tu. Kurt, o anları Hürriyet’e anlattı:
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“Elif, çıkarılmadan önce enkaz üzerinde pozisyonumu almıştım. Çıkarıldığında önce yüzüne odaklanmıştım, sonra Elif’in itfaiyeci abimizin parmağını sıkı sıkı tuttuğunu görünce o fotoğraf karesini çektim.
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İnanılmaz duygulandım, o fotoğraf karesinde hayata tutunmayı gördüm. Tekrar tekrar fotoğraf karesine baktım. Benim de bir kızım var, Elif’i görünce aklıma kızım geldi.”
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GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elif’in kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede el salladığı görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.
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Erdoğan mesajında “Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel’i, İdil’i, İnci’yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum” dedi.
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Elif’in hastaneden elinde oyuncaklarla görüntüsü paylaşıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
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PAMUK ELLERİNİ ÖPERİM
Hülya Koçyiğit: Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür.
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Bergüzar Korel: Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum. Ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az.
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Sunay Akın: Ülkenin dört bir yanından geldiler, birlik oldular ve 3 yaşındaki Elif’i kurtardılar. Salgın hastalık ve depremlerden bizi koruyacak olan da bu dayanışmadır.
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Gülben Ergen: İsmini sevdiğim Elif, bize “mucize vardır” inancımızı hatırlattın. Elif gibi dimdik yaşa, nefesini sevdiğim güzel kız.
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Defne Samyeli: ‘İyi son’lara inanmaya öyle ihtiyacımız var ki. Gücünle, teslimiyetinle, masumiyetinle kalbimize ne iyi geldin.
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Pelin Akil: Sen o minicik bedeninle güneş gibi doğdun günümüze. Sen gözlerimizin nurusun Elif bebek.
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Beste Acar: Siz hâlâ mucizelere inanmıyor musunuz? Yeni hayatına hoş geldin Elifimiz. İnsanoğlunun sandığımızdan çok daha güçlü olduğunun fotoğrafı. Yaradan’ın bir parçası bizimleyken her şey mümkün. Haftaya böyle bir güzellikle başladığımıza göre devamı da mümkün.
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Soner Sarıkabadayı: Hoş geldin Elif. Küçücük ellerin var ama çok güçlüsün Elif.
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Koton Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülden Yılmaz: Umudun eli, yaşamın değeri. Bir davet. Daha sorumlu, daha bilinçli, daha bilgili, daha saygılı bir dünyaya davet. Elif’in elinden tutan temiz, sorumlu, adanmış el kadar iyi olmak zorundayız.
Şebnem Çapa: Gözleri sevinçle yaşartan ne güzel bir fotoğraf
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Murat Boz: Şükürler olsun.
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Doğa Rutkay: Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek!
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Burak Sağyaşar: Mucize Elif. Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda.
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Sedef Avcı: Hayata sımsıkı tutunuşun fotoğrafı. Aramıza tekrar hoş geldin Elif. Bugün senin ikinci doğum günün olsun.
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Süha Uygur: Hepimizi hayata döndüren bir fotoğraf.
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Alp Kırşan: Elif sen çok yaşa e mi..
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Cenk Eren: Bundan sonraki hayatında hep gülersin inşallah.
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Nilgün Belgün: Umut hep vardır. Yeniden hoş geldin Elif.
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Ebru Destan: Güzel Elif, yüreğimize su serpildi.
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Süheyl Uygur: Umudun, mucizenin, hayata tutunmanın adı Elif bebek.
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Asena: Minik prensesim. Bu melek yüzün hep gülsün, hiçbir zaman solmasın o gülen gözlerin. Allah’ım seni ve senin gibi tüm meleklerimizi her türlü kötülüklerden ve mutsuzluklardan korusun inşallah.
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Nefise Karatay: Umudun, sevincin, minnetin ve şükretmenin fotoğrafı.
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GÜZEL KIZIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif’in sağlık durumuna ilişkin “Bilinci açık, kırığı yok” açıklaması yaptı. Elif için her kesimden mesaj yağdı:
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ŞÜKÜRLER OLSUN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif’imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız.”
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sen bizim umudumuzsun güzel kızım.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah.”
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: O eli hiç bırakmayacağız Elif.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. AFAD’ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umudun, inancın, azmin adı Elif. Elif’in ve diğer kardeşlerimizin kurtarılmasında olağanüstü bir çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Mevla hepsinden razı olsun.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. İdil’in ardından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif, azmin ve umudun gücünü gösterdi. Kurtarma ekiplerimize minnettarız. Yürekleri umut ve hayat için atıyor.
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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Allah’ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı’ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık.
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Prof. Tevfik Özlü: Ağladım, Nazım’ı hatırladım. Çocuklar ölmemeli, şeker de yemeliler.
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Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Çocukların iletişimi dokunmayla olur. Elif’in o hali karşısındakine de güven verdi. (ANKARA)
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BİR MİLLETİN EN GÜZEL AİLE FOTOĞRAFI
Doğan Hızlan: Bu tutuş yaşama arzusunun simgesidir.
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Ertuğrul Özkök: Fedakarlık, minnet, vefa, umut, tasada ve sevinçte bir olmak...işte bu karedeki bu 5 duygu bana şunu anlatıyor: “Bir iki vicdansız, üç dört kötü siyasetçi, beş altı o siyasetçiden de kötü yalaka, yedi sekiz fırsatçı dışında hepimiz bu umut dolu karedeyiz. Bu kare bir milletin en güzel aile fotoğrafıdır.
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Sedat Ergin: Sözle, yazıyla pek anlatılabilecek gibi bir duygu değil küçük Elif’in parmağıyla hayata tutunmasının insanda çağrıştırdığı. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmemenin, umudumuzu diri tutmanın ne kadar önem taşıdığını hepimize anlatıyor. Hepimize “Bırakmak yok, hayata asılıyoruz” mesajı veriyor.
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Yalçın Bayer: Elif kurtuldu ama ne kadar ağladı. Hiç korkmadı mı? Ağladık ve sevindik ama dileriz yetişkinliğine travması kalmaz.
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Ahu Özyurt: Bütün zorluklara rağmen yalnız olmadığımız, iyiliğe inancımızı, umuda ve direnmeye bağlılığımızı, yaşama inadımızı gördüm o minicik yumrukta. İzmir’in kızını gördüm.
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TUTUNUŞUNA KURBAN OLDUĞUM
Canan Tan (yazar): Depremi birebir yaşayan bir İzmirliyim. Kurtarıcısına sıkıca tutunan minik eli belleklerimizden silinmeyecek.
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Ahmet Ümit (yazar): Elif’in kurtulma anı. İşte bizi hayata bağlayan bu mucizedir. Bitti denilen yerde, yeniden başlayan hayat. Kutsal ruhların filan değil insanın fedakarlığı, cesareti ve marifetiyle gerçekleşen mucize.
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Haydar Ergülen (şair): Canım Elif, seninle yeniden doğduk. Dünya da hayat da insanlık da umut da her şey yepyeni şimdi.
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Mustafa Horasan (ressam): Umut oldukça insan yaşar.
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Ayşenil Şamlıoğlu (oyuncu): Hoşgeldin canım Elif, yaşama tutunuşuna kurban olduğum.
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Yekta Kopan (yazar): O kahramanın parmağını sıkı sıkı tutan küçük elini öperim.
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Tarık Tufan (yazar): O minicik eli o parmağa öyle bir tutundu ki, onunla birlikte bütün insanlık da, umutla yeniden hayata tutundu.
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Kemal Hamamcıoğlu (yazar): Mucizeden fazlası bu görüntü, aslında her şeyin fazlası. Hayat her seferinde bir kez daha yaşamın ne kadar güçlü, hakikatin ne kadar başka olduğunu hatırlatıyor bize. Ansızın gelen bir dokunuşla... İyi ki!
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Sahrap Soysal (yemek yazarı): Minik Elif bizi çok sevindirdi. Bir mucize gibi...
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BU KAREYİ HAFIZAMIZA KAZIYALIM
Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı): Bazen hayat bitti dediğimiz yerde yeniden başlar. Elif’in tuttuğu el hepimizin.
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Sergen Yalçın (Beşiktaş Teknik Direktörü): Elif sadece insanlığa değil dünyaya tutundu.
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Vincent Aboubakar (Beşiktaşlı futbolcu): İnsanlığa ders verdi. 65 saat sonra yaşama parmaklarla tutunmayı insanlığa gösterdi.
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Emre Belözoğlu (Fenerbahçe Sportif Direktörü): Adı gibi dimdik tutundu hayata. Tertemiz elleri umut oldu hepimize..
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Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet Kaptanı): Bu kareyi hafızalarımıza kazımalı ve her umuda ihtiyaç duyduğumuzda anımsayıp güç toplamalıyız.
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Ergin Ataman (Anadolu Efes Koçu): Elif bize mucizeyi yaşattı; hayat bitti dediğin yerden başlar.
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Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor Teknik Direktörü): O tabloda umut, dayanışma, kenetlenme var.
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor Kaptanı): Umut asla bitmez.
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Yusuf Erdoğan (Kasımpaşalı futbolcu): Mucizenin, umudun adısın sen Elif.