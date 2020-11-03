Elif minicik eliyle hepimizi kalbimizden yakaladı

Kemal Hamamcıoğlu (yazar): Mucizeden fazlası bu görüntü, aslında her şeyin fazlası. Hayat her seferinde bir kez daha yaşamın ne kadar güçlü, hakikatin ne kadar başka olduğunu hatırlatıyor bize. Ansızın gelen bir dokunuşla... İyi ki!