MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElif minicik eliyle hepimizi kalbimizden yakaladı
GeriGündem Elif minicik eliyle hepimizi kalbimizden yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / İZMİR - Fotoğraflar: AA-DHA-İHA-AFP-Twitter
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 07:00 | 

Elif minicik eliyle hepimizi kalbimizden yakaladı

Türkiye’nin yüreği dün sabah Doğanlar Apartmanı’nın önünde attı. 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkaz altında 65 saat hayata sarıldığı gibi sedyeyle taşınırken de kendisini kurtaran itfaiye erinin parmağını tuttu ve bırakmadı. Elif’in minicik eli tüm Türkiye’nin de kalbine uzandı. Simge haline gelen o fotoğrafa mesaj yağdı...

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Ege Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek depreme çocukları 10 yaşındaki ikizler Elzem ve Ezel, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’le birlikte yakalandı.

2
Abone Olgoogle-news

Evlerinin bulunduğu 8 katlı ve 21 daireli Doğan Apartmanı saniyeler içinde yerle bir oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Kendisi gibi öğretim üyesi olan eşi Oğuz Perinçek ise o sırada dışarıdaydı. Ailesini hayatta tutan, kurtarma ekiplerini doğru yönlendiren de o oldu. İstanbul’dan yardıma koşan GEA Arama Kurtarma ekibi Oğuz Perinçek’in tarifiyle enkaza girdi.

4
Abone Olgoogle-news

İlk olarak Seher Perinçek’e ulaşıldı. Seher Perinçek konuşabiliyor, kendisine yakın olan çocuklarıyla da iletişim kurabiliyordu.

5
Abone Olgoogle-news

Depremden 23 saat sonra önce Seher Perinçek, sonra da ikizleri Elzem ve Ezel enkazdan sağ salim çıkartıldı. Enkazın altında sıkışan 7 yaşındaki Umut’a da ulaşıldı ancak çoktan melek olmuştu.

6CANLARINI ORTAYA KOYDULAR
Abone Olgoogle-news

CANLARINI ORTAYA KOYDULAR

Seher Perinçek, 3 yaşındaki kızıyla da konuştuğunu söylüyordu. Elif ablalarına da ses vermişti. Kurtarma ekipleri ne olursa olsun enkazdan onu sağ çıkartabilmek için birbirlerine söz verdi. Sürekli yapılan koordinasyon toplantılarında enkazda kimseyi bırakmamaya söz verildi.

7
Abone Olgoogle-news

İstanbul İtfaiyesi’nden bir ekip Elif’in yerini tespit etti. Binanın kolonu ile evin penceresi arasında sıkışmıştı. Sırt üstü yatıyordu. Bilinci açıktı. Konuşuyordu. Kendini almalarını istedi.

8
Abone Olgoogle-news

Enkaz riskli olmasına rağmen tüm ekipler canlarını ortaya koyarak içeri girmek istiyordu.

9ELİNİ SIMSIKI TUTTU
Abone Olgoogle-news

ELİNİ SIMSIKI TUTTU

İstanbul İtfaiyesi’nden bir ekip enkazın altına girdi. İğneyle kuyu kazar gibi, Elif’i hapseden betonlar tek tek kırıldı.

10
Abone Olgoogle-news

İtfaiye erleri küçücük tünelden Elif’le birlikte çıktıklarında gözyaşlarını tutamadı.

11
Abone Olgoogle-news

Elif alkışlarla sedyeye konuldu.

12
Abone Olgoogle-news

Bu sırada kendisini kurtaran itfaiye onbaşısı Muammer Çelik’in baş parmağını küçücük eliyle sımsıkı sarmıştı. Adeta hayata nasıl sarıldığını gösteriyordu. Sağlığı çok iyiydi. Yemek yedi, su içti. Annesiyle buluşturuldu.

13
Abone Olgoogle-news

Elif’i enkazdan çıkartan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibinden Onbaşı Muammer Çelik o anları şöyle anlattı:

14
Abone Olgoogle-news

“Babası bana, ‘Her şeye hazırlıklı ve razıyım’ dedi. Ben de ona, ‘Allah’ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma’ şeklinde cevap verdim.

15
Abone Olgoogle-news

Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim.

16
Abone Olgoogle-news

Çekyat bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu.

17
Abone Olgoogle-news

Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı.

18
Abone Olgoogle-news

O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif’in artık İBB’de iftaiyeci ağabeyleri var. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif´i sevdik umarım o da bizi sever.”

19
Abone Olgoogle-news

İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz ise “Enkazdan çıkarırken Elif, arkadaşımızın parmağını sıktı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadık” dedi.

20O ÇEKTİ
Abone Olgoogle-news

O ÇEKTİ

Hafızalara kazınan, tarihe not düşen fotoğraf karesini çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi basın biriminde görevli Süreyya Mümtaz Kurt’tu. Kurt, o anları Hürriyet’e anlattı:

21
Abone Olgoogle-news

“Elif, çıkarılmadan önce enkaz üzerinde pozisyonumu almıştım. Çıkarıldığında önce yüzüne odaklanmıştım, sonra Elif’in itfaiyeci abimizin parmağını sıkı sıkı tuttuğunu görünce o fotoğraf karesini çektim.

22
Abone Olgoogle-news

İnanılmaz duygulandım, o fotoğraf karesinde hayata tutunmayı gördüm. Tekrar tekrar fotoğraf karesine baktım. Benim de bir kızım var, Elif’i görünce aklıma kızım geldi.” 

23GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM
Abone Olgoogle-news

GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elif’in kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede el salladığı görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

24
Abone Olgoogle-news

Erdoğan mesajında “Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel’i, İdil’i, İnci’yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum” dedi.

25
Abone Olgoogle-news

Elif’in hastaneden elinde oyuncaklarla görüntüsü paylaşıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. 

26PAMUK ELLERİNİ ÖPERİM
Abone Olgoogle-news

PAMUK ELLERİNİ ÖPERİM

Hülya Koçyiğit: Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür.

27
Abone Olgoogle-news

Bergüzar Korel: Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum. Ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az.

28
Abone Olgoogle-news

Sunay Akın: Ülkenin dört bir yanından geldiler, birlik oldular ve 3 yaşındaki Elif’i kurtardılar. Salgın hastalık ve depremlerden bizi koruyacak olan da bu dayanışmadır.

29
Abone Olgoogle-news

Gülben Ergen: İsmini sevdiğim Elif, bize “mucize vardır” inancımızı hatırlattın. Elif gibi dimdik yaşa, nefesini sevdiğim güzel kız.

30
Abone Olgoogle-news

Defne Samyeli: ‘İyi son’lara inanmaya öyle ihtiyacımız var ki. Gücünle, teslimiyetinle, masumiyetinle kalbimize ne iyi geldin.

31
Abone Olgoogle-news

Pelin Akil: Sen o minicik bedeninle güneş gibi doğdun günümüze. Sen gözlerimizin nurusun Elif bebek.

32
Abone Olgoogle-news

Beste Acar: Siz hâlâ mucizelere inanmıyor musunuz? Yeni hayatına hoş geldin Elifimiz. İnsanoğlunun sandığımızdan çok daha güçlü olduğunun fotoğrafı. Yaradan’ın bir parçası bizimleyken her şey mümkün. Haftaya böyle bir güzellikle başladığımıza göre devamı da mümkün.

33
Abone Olgoogle-news

Soner Sarıkabadayı: Hoş geldin Elif. Küçücük ellerin var ama çok güçlüsün Elif.

34
Abone Olgoogle-news

Koton Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülden Yılmaz: Umudun eli, yaşamın değeri. Bir davet. Daha sorumlu, daha bilinçli, daha bilgili, daha saygılı bir dünyaya davet. Elif’in elinden tutan temiz, sorumlu, adanmış el kadar iyi olmak zorundayız.

35SEN ÇOK YAŞA E Mİ
Abone Olgoogle-news

SEN ÇOK YAŞA E Mİ

Işıl Yücesoy: Yavrum hoş geldin. Yüreğimiz ağzımızda, dualarımız dilimizde bekledik seni.

36
Abone Olgoogle-news

Pınar Altuğ: Elif bebek çok şükür!

37
Abone Olgoogle-news

Demet Özdemir: Çok güçlüsün Elif.

38
Abone Olgoogle-news

Şebnem Çapa: Gözleri sevinçle yaşartan ne güzel bir fotoğraf

39
Abone Olgoogle-news

Murat Boz: Şükürler olsun.

40
Abone Olgoogle-news

Doğa Rutkay: Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek!

41
Abone Olgoogle-news

Burak Sağyaşar: Mucize Elif. Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda.

42
Abone Olgoogle-news

Sedef Avcı: Hayata sımsıkı tutunuşun fotoğrafı. Aramıza tekrar hoş geldin Elif. Bugün senin ikinci doğum günün olsun.

43
Abone Olgoogle-news

Süha Uygur: Hepimizi hayata döndüren bir fotoğraf.

44
Abone Olgoogle-news

Alp Kırşan: Elif sen çok yaşa e mi..

45
Abone Olgoogle-news

Cenk Eren: Bundan sonraki hayatında hep gülersin inşallah.

46
Abone Olgoogle-news

Nilgün Belgün: Umut hep vardır. Yeniden hoş geldin Elif.

47
Abone Olgoogle-news

Ebru Destan: Güzel Elif, yüreğimize su serpildi.

48
Abone Olgoogle-news

Süheyl Uygur: Umudun, mucizenin, hayata tutunmanın adı Elif bebek.

49
Abone Olgoogle-news

Asena: Minik prensesim. Bu melek yüzün hep gülsün, hiçbir zaman solmasın o gülen gözlerin. Allah’ım seni ve senin gibi tüm meleklerimizi her türlü kötülüklerden ve mutsuzluklardan korusun inşallah.

50
Abone Olgoogle-news

Nefise Karatay: Umudun, sevincin, minnetin ve şükretmenin fotoğrafı.  

51GÜZEL KIZIM
Abone Olgoogle-news

GÜZEL KIZIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif’in sağlık durumuna ilişkin “Bilinci açık, kırığı yok” açıklaması yaptı. Elif için her kesimden mesaj yağdı:

52ŞÜKÜRLER OLSUN
Abone Olgoogle-news

ŞÜKÜRLER OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif’imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız.”

53
Abone Olgoogle-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sen bizim umudumuzsun güzel kızım.

54
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah.”

55
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız.

56
Abone Olgoogle-news

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: O eli hiç bırakmayacağız Elif.

57
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. AFAD’ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız.

58
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umudun, inancın, azmin adı Elif. Elif’in ve diğer kardeşlerimizin kurtarılmasında olağanüstü bir çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Mevla hepsinden razı olsun.

59
Abone Olgoogle-news

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. İdil’in ardından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif, azmin ve umudun gücünü gösterdi. Kurtarma ekiplerimize minnettarız. Yürekleri umut ve hayat için atıyor.

60
Abone Olgoogle-news

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Allah’ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı’ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık.

61
Abone Olgoogle-news

Prof. Tevfik Özlü: Ağladım, Nazım’ı hatırladım. Çocuklar ölmemeli, şeker de yemeliler.

62
Abone Olgoogle-news

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Çocukların iletişimi dokunmayla olur. Elif’in o hali karşısındakine de güven verdi. (ANKARA)

63BİR MİLLETİN EN GÜZEL AİLE FOTOĞRAFI
Abone Olgoogle-news

BİR MİLLETİN EN GÜZEL AİLE FOTOĞRAFI

Doğan Hızlan: Bu tutuş yaşama arzusunun simgesidir.

64
Abone Olgoogle-news

Ertuğrul Özkök: Fedakarlık, minnet, vefa, umut, tasada ve sevinçte bir olmak...işte bu karedeki bu 5 duygu bana şunu anlatıyor: “Bir iki vicdansız, üç dört kötü siyasetçi, beş altı o siyasetçiden de kötü yalaka, yedi sekiz fırsatçı dışında hepimiz bu umut dolu karedeyiz. Bu kare bir milletin en güzel aile fotoğrafıdır.

65
Abone Olgoogle-news

Sedat Ergin: Sözle, yazıyla pek anlatılabilecek gibi bir duygu değil küçük Elif’in parmağıyla hayata tutunmasının insanda çağrıştırdığı. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmemenin, umudumuzu diri tutmanın ne kadar önem taşıdığını hepimize anlatıyor. Hepimize “Bırakmak yok, hayata asılıyoruz” mesajı veriyor.

66
Abone Olgoogle-news

Yalçın Bayer: Elif kurtuldu ama ne kadar ağladı. Hiç korkmadı mı? Ağladık ve sevindik ama dileriz yetişkinliğine travması kalmaz.

67
Abone Olgoogle-news

Ahu Özyurt: Bütün zorluklara rağmen yalnız olmadığımız, iyiliğe inancımızı, umuda ve direnmeye bağlılığımızı, yaşama inadımızı gördüm o minicik yumrukta. İzmir’in kızını gördüm.

68TUTUNUŞUNA KURBAN OLDUĞUM
Abone Ol google-news

TUTUNUŞUNA KURBAN OLDUĞUM

Canan Tan (yazar): Depremi birebir yaşayan bir İzmirliyim. Kurtarıcısına sıkıca tutunan minik eli belleklerimizden silinmeyecek.

69
Abone Olgoogle-news

Ahmet Ümit (yazar): Elif’in kurtulma anı. İşte bizi hayata bağlayan bu mucizedir. Bitti denilen yerde, yeniden başlayan hayat. Kutsal ruhların filan değil insanın fedakarlığı, cesareti ve marifetiyle gerçekleşen mucize.

70
Abone Olgoogle-news

Haydar Ergülen (şair): Canım Elif, seninle yeniden doğduk. Dünya da hayat da insanlık da umut da her şey yepyeni şimdi.

71
Abone Olgoogle-news

Mustafa Horasan (ressam): Umut oldukça insan yaşar.

72
Abone Olgoogle-news

Ayşenil Şamlıoğlu (oyuncu): Hoşgeldin canım Elif, yaşama tutunuşuna kurban olduğum.

73
Abone Olgoogle-news

Yekta Kopan (yazar): O kahramanın parmağını sıkı sıkı tutan küçük elini öperim.

74
Abone Olgoogle-news

Tarık Tufan (yazar): O minicik eli o parmağa öyle bir tutundu ki, onunla birlikte bütün insanlık da, umutla yeniden hayata tutundu.

75
Abone Olgoogle-news

Kemal Hamamcıoğlu (yazar): Mucizeden fazlası bu görüntü, aslında her şeyin fazlası. Hayat her seferinde bir kez daha yaşamın ne kadar güçlü, hakikatin ne kadar başka olduğunu hatırlatıyor bize. Ansızın gelen bir dokunuşla... İyi ki!

76
Abone Olgoogle-news

Sahrap Soysal (yemek yazarı): Minik Elif bizi çok sevindirdi. Bir mucize gibi...

77BU KAREYİ HAFIZAMIZA KAZIYALIM
Abone Olgoogle-news

BU KAREYİ HAFIZAMIZA KAZIYALIM

Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı): Bazen hayat bitti dediğimiz yerde yeniden başlar. Elif’in tuttuğu el hepimizin.

78
Abone Olgoogle-news

Sergen Yalçın (Beşiktaş Teknik Direktörü): Elif sadece insanlığa değil dünyaya tutundu.

79
Abone Olgoogle-news

Vincent Aboubakar (Beşiktaşlı futbolcu): İnsanlığa ders verdi. 65 saat sonra yaşama parmaklarla tutunmayı insanlığa gösterdi.

80
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu (Fenerbahçe Sportif Direktörü): Adı gibi dimdik tutundu hayata. Tertemiz elleri umut oldu hepimize..

81
Abone Olgoogle-news

Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet Kaptanı): Bu kareyi hafızalarımıza kazımalı ve her umuda ihtiyaç duyduğumuzda anımsayıp güç toplamalıyız.

82
Abone Olgoogle-news

Ergin Ataman (Anadolu Efes Koçu): Elif bize mucizeyi yaşattı; hayat bitti dediğin yerden başlar.

83
Abone Olgoogle-news

Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor Teknik Direktörü): O tabloda umut, dayanışma, kenetlenme var.

84
Abone Olgoogle-news

Uğurcan Çakır (Trabzonspor Kaptanı): Umut asla bitmez.

85
Abone Olgoogle-news

Yusuf Erdoğan (Kasımpaşalı futbolcu): Mucizenin, umudun adısın sen Elif.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi