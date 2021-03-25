Elif Ece Uzun: Babamı Covid’den kaybettim

'Çok travmatik bir yıl geçirdim' Elif Ece Uzun, Magazinbox.com’a verdiği röportajda yaşadığı zor günleri anlattı. Bir süre önce baba acısıyla sarsılan ünlü manken, “Babamı Covid-19’dan kaybettim. Çok travmatik bir yıl geçirdim. Salgının hamileliğime denk gelmesinden dolayı evden hiç çıkmadım” dedi.Geçtiğimiz eylül ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Uzun, şöyle konuştu: “Son 2 yılım çok zor geçti. Kızlardan önce 5 aylık hamileyken bebeğimi düşürdüm. Sonra babamı kaybettim ve daha bir sürü talihsizlik yaşadım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum ve ‘Ne kadar güçlüsün Elif, aferin sana’ diyorum. Kızlar ışık oldu bana.”