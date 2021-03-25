Elif Ece Uzun: Babamı Covid’den kaybettim

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Çok travmatik bir yıl geçirdim'
Elif Ece Uzun, Magazinbox.com’a verdiği röportajda yaşadığı zor günleri anlattı. Bir süre önce baba acısıyla sarsılan ünlü manken, “Babamı Covid-19’dan kaybettim. Çok travmatik bir yıl geçirdim. Salgının hamileliğime denk gelmesinden dolayı evden hiç çıkmadım” dedi.Geçtiğimiz eylül ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Uzun, şöyle konuştu: “Son 2 yılım çok zor geçti. Kızlardan önce 5 aylık hamileyken bebeğimi düşürdüm. Sonra babamı kaybettim ve daha bir sürü talihsizlik yaşadım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum ve ‘Ne kadar güçlüsün Elif, aferin sana’ diyorum. Kızlar ışık oldu bana.”
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Kızlar için eşyalarını satıyor
SERENAY Sarıkaya örnek bir karar aldı. Ünlü oyuncu, genç kızların eğitimine destek olmak amacıyla en sevdiği eşyaları Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışladı. Sarıkaya’nın davetlerde giydiği elbiselerden aksesuarlarına kadar birçok kişisel eşyası, Givin.co web sitesi ve Akasya AVM’deki Givin İyilik Mağazası üzerinden satışa sunuldu. Elde edilen gelirle genç kızlara eğitim bursu verilecek. İyiliğin paylaşılarak çoğaldığına inandığını söyleyen Serenay Sarıkaya, en çok destek sağlayan üç kişiye özel teşekkür notları yazarak bu iyilik hareketini bir anıya dönüştürecek.
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Dünyaya buradan bakmak daha iyi
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la çıktığı Maldivler tatilinde hamak yogası yaparken verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.Uzun yıllar sunduğu televizyon programıyla çok sayıda kişiye pilates yaptıran Ebru Şallı, şimdi de yogaya merak sardı.
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Şallı, “antigravity yoga” (hamak yogası) yaparken çekilmiş fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. O karelerin altına da esprili bir not düştü: “Dünyaya buradan bakmak daha iyi sanki.”
5
Demir’e ‘huysuz’ demedim
Azra Akın ve oğlu Demir önceki gün Etiler’deydi. Alışveriş turuna çıkan anne-oğul, çocuk giyim mağazalarını gezdi. Ünlü oyuncu, “Geçen günlerde bir arkadaşınız bizi çekmişti. Demir için ‘uykusuz’ demiştim ama huysuz yazılmış. Bu çok yanlış. Ne kendi çocuğuma ne de başkasının çocuğuna ‘huysuz’ derim. Çok ayıp” dedi. ( Deniz BOY)
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Yıldönümü kutlaması
Şebnem Bozoklu, Kanat Atkaya ile evliliklerinin 2’nci yıldönümünü sosyal medyada paylaştığı bu kareyle kutladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Evliliğimiz 2’nci, birlikteliğimiz 4’üncü yılını bitiriyor. Çok yıllar bitirelim birlikte. Seni seviyorum.”
7
Tatil pozu
Eda Taşpınar, Meksika-Tulum’daki tatilini uzattı. Instagram hesabında bol bol fotoğraf paylaşan sosyetik isim, önceki gün de bu kareleri yayınladı. Taşpınar, mayokinisiyle yerde verdiği pozun altına İngilizce şöyle yazdı: “Sadece orada dur, zaten umurumda değil.” Ünlü isim, yüzerken çektiği deniz iguanasının fotoğrafını da “Ben yüzerken yanımda takılanlar” notuyla Hikaye kısmında paylaştı.