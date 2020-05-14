Elif Aydın sevgilisi Sercan Yıldırım'ı terk etti

Survivor ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce havaalanında sevgilisi Elif Aydın ile objektiflere yansıyan Yıldırım, Survivor dönüşü hayatının şokunu yaşayacak!
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Survivor 2020 takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın terk etti.
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Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çok konuşulacak olayı köşesine taşıdı; Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor! Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi; Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile adı aşk dedikodularına karıştı!
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Aşk haberi doğru-yanlış bilmiyorum ama bildiğim; 'Ada Çapkını' Sercan, Dominik'ten İstanbul'a döndüğünde hayatının şokunu yaşayacak!
Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu! Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı!
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1.5 YILDIR AYNI EVDE OTURUYORLARDI
Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu.
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Bu arada Sercan ile sevgilisi Elif Aydın ile yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturuyordu. Medeniyetten uzak bir adada, aç susuz, hayatta kalmaya çalışmasına rağmen çapkınlıktan vazgeçmeyen Sercan'a bu yaşayacakları büyük bir ders olacaktır herhalde.
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Sercan Yıldırım'ın eski aşkları
Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım, geçmişte birçok ünlü isimle magazin dünyasında yer aldı. İşte Sercan Yıldırım'ın eski aşklarından bazıları...
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TUVANA TÜRKAY
Birçok dizi ve filmde oynayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, Sercan Yıldırım'ın eski aşklarından. İkili 1.5 yıllık birlikteliklerini 2013 yılı sonunda noktalamıştı. Ünlü oyuncu daha sonraları ise bir diğer milli futbolcu Alper Potuk ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.Hatta Sercan Yıldırım ve Alper Potuk'un bu ilişki sonrası arkadaşlıklarını bitirdiği medyada yer almıştı.
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HELİN AVŞAR
Sercan Yıldırım, zirve döneminde, yani 2010 yılında Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ile ilişkisiyle de gündeme gelmişti.Sercan Yıldırım ve Helin Avşar arasındaki yaş farkı da o dönem konuşulmuştu.O dönemlerde 19 yaşında olan Sercan Yıldırım'ın, 30 yaşındaki Helin Avşar'ı üniversite öğrencisi olan Seda Parseker ile aldattığı ve Helin Avşar'ın bunalıma girdiği basında yer almıştı.
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ECE ERKEN
Sercan Yıldırım'ın geçmişte ilişki yaşadığı bir diğer ünlü isim ise Ece Erken. Sercan Yıldırım ile Ece Erken arasında da hayli bir yaş farkı bulunuyordu. Ece Erken-Sercan Yıldırım aşkı 2012 senesinde magazin basınında sayfaları kaplamıştı.
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CEYDA ATEŞ
Sercan Yıldırım'ın 2010'ların başlarında, kariyerinin zirvesindeyken ilişki yaşadığı bir diğer güzel ise, oyuncu Ceyda Ateş
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PELİN SÖNMEZ
Sercan Yıldırım'ın birliktelik yaşadığı bir başka güzel ise Pelin Sönmez olmuştu.