'Elif Ana'nın çekimleri devam ediyor
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1903'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardım severliğiyle tanınan, Elif Ana'nın hayat hikayesi beyazperdeye uyarlandı.Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan yapımcılar İsviçre'de kurdukları Life is a Movie Film Prodüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini açıkladılar.Filmin yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz oturuyor.
Filmin çekimleri, Elif Ana'nın doğup büyüdüğü topraklarda, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havada hız kesmeden devam ediyor.Senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün kaleme aldığı filmin müziklerini ise Erkan Oğur üstlendi.Elif Ana filminin oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, Cezmi Baskın, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Sermiyan Midyat, Cansu Fırıncı, Metin Coşkun, Kazım Çarman, Tuğba Özay, Ökkeş Sevimli , Rıza Sönmez, Vildan Maksuti, Vedat Barjami ve Muhsin Asan yer alıyor..
Bursa buluşması
Gülden Karaböcek, geçtiğimiz gün Bursa’daki Alaturka Restoran’da sahneye çıktı. Sanatçı, konserinin ardından Jolly Joker’de sahne alan Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gitti. Tilbe, kulisinde ağırladığı sanatçıya kendi elleriyle kahve yapıp ikram etti.
Nilperi Şahinkaya “Nasıl Fenomen Oldum” da
Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği ve başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın başrolünde yer aldığı “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizi çok yakında beIN CONNECT’te yayınlanacak.“Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizinin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya fenomeni “Ala” karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı dizinin setinden ilk görüntüler paylaşıldı.
“Bedenime Uygun Eserler Seçeceğim”
Volkan Konak geçtiğimiz gece Beykoz’da bulunan 216 adlı mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak “ Yılbaşı'nda Antalya’da sahnede olacağım. Ondan sonra 6 ay çalışmama kararı aldım, albüm çalışmalarına ağırlık vereceğim 20 Haziran’a kadar konserim olmayacak, defteri kapattık. Bedenime uygun eserleri seçeceğim.” dedi.Albümü hakkında bilgi de veren Konak “Sadece benim eserlerim olmayacak, başkalarının da eseri olacak. Önemli olan o eseri bedenine uygun giymek, elbise gibi. Eğer sana yakışıyorsa o elbise, altta kimin yazdığının bir önemi yoktur, çok saygıdeğer bir şey imza ama o eser artık senin oluyor.” dedi. Pandemi sürecinden dolayı geçtiğimiz sene sahneye çıkmayan Konak “ 30 senede sadece 1 kere sahneye çıkmadım ve evde kutladım. Hiçbir zaman cumartesi ve pazarım olmadı ama artık bu 6 ay boyunca iyice dinleneceğim.” dedi.
Saçmalıklar Çağı
Oyuncu Serhat Kılıç, pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere tek kişilik müzikligösterisi “MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı” oyunu ile dönüş yapmayahazırlanıyor. Serhat Kılıç’ın Özlem Esmergül ile birlikte yazdığı MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı oyunu, Fişekhane’de 24 Aralık Cuma günü perde diyecek. MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı, 100 dakika boyunca hicivden ve yergiden uzak,göndermeli ve kinayeli analizleriyle dünya tarihine şarkılar üzerinden bakıyor.Müziğin tarihsel bir kayıt sayıldığı oyun, toplumsal ve kültürel hikayeleri çağımızınsaçmalıklarıyla karşılaştırarak sorguluyor, devrimlerin şarkılarla, darbelerinsesilahlarla yapıldığı bir dünya tarihinin trajikomik anekdotlarını sahneye taşıyor.Herkesin ünlü olduğu bir dünyada artık kimsenin ünlü sayılmaması gibi, herkesingiderek narsistleştiği bir toplumda kimsenin değerli sayılmayacağına da atıf yapıyor.
İlk Türkçe albüm
Başta Fransızca olmak üzere çok sayıda farklı dilde seslendirdiği şarkılarla Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde tanınan ve 10 yıldır Avrupa'nın farklı mekanlarında sahne alan genç sanatçı Hazan, ilk Türkçe albümü için stüdyoya girdi.Pop-fantazi tarzındaki ilk Türkçe albümü için sürpriz isimlerle çalışan Hazan, "Bomba gibi bir albüm geliyor. Türk müziğine damga vurmuş isimlerle harika bir albüm hazırlıyorum. Türkçe albüm ve kendi ülkemde büyük bir konser vermek benim en büyük hayalimdi. Şimdi ilk hayalim gerçek oluyor" dedi.
Turne sonrası yeni şarkı yolda...
Rapçi Batuflex, Türkiye turnesini tamamladı ve yeni şarkısı 'Hong Kong'un müjdesini verdi...Batuflex, 'Dalga' isimli şarkısı 22 milyon dinlenme rakamını aşarak büyük bir başarı elde etmişti. Rap müziğine 6 yaşında başlayan Batuflex, yeni şarkısı 'Hong Kong'un müzikseverlerle buluşacağını söyledi. 2022 Türkiye turnesinin hazırlıklarına başlayan Batuflex, şarkıları olduğu kadar 'Batuflex traş' imajıyla gençler arasında da saçlarıyla moda akımı yaratıyor. Batuflex'in yeni şarkısı 'Hong Kong' 24 Aralık'ta tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.
Her ay yeni bir şarkı
Okan Demirci’nin yeni teklisi “Hapis”, müzik platformlarında yerini aldı. Sözleri ise zaman zaman sosyal eleştiri barındıran, zaman zaman felsefi, bazen insanı ve ruhunu kendine has üslubuyla anlatan sanatçı, dokuz parçadan oluşan albümünü, her ay bir tekli olmak üzere yayımlanmaya başladı.