'Elif Ana'nın çekimleri devam ediyor

“Bedenime Uygun Eserler Seçeceğim”

Volkan Konak geçtiğimiz gece Beykoz’da bulunan 216 adlı mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak “ Yılbaşı'nda Antalya’da sahnede olacağım. Ondan sonra 6 ay çalışmama kararı aldım, albüm çalışmalarına ağırlık vereceğim 20 Haziran’a kadar konserim olmayacak, defteri kapattık. Bedenime uygun eserleri seçeceğim.” dedi.Albümü hakkında bilgi de veren Konak “Sadece benim eserlerim olmayacak, başkalarının da eseri olacak. Önemli olan o eseri bedenine uygun giymek, elbise gibi. Eğer sana yakışıyorsa o elbise, altta kimin yazdığının bir önemi yoktur, çok saygıdeğer bir şey imza ama o eser artık senin oluyor.” dedi. Pandemi sürecinden dolayı geçtiğimiz sene sahneye çıkmayan Konak “ 30 senede sadece 1 kere sahneye çıkmadım ve evde kutladım. Hiçbir zaman cumartesi ve pazarım olmadı ama artık bu 6 ay boyunca iyice dinleneceğim.” dedi.