Elif Ada nasıl öldü? Elif Ada'nın ölümüne neden olan Mustafa Gaffar gözaltına alındı mı? Elif Ada'nın ölümünde yaşananlar
Babasının dövdüğü Cihan bebek ardından Türkiye’nin kanını donduran bir diğer olay da Antalya'nın Serik ilçesinden geldi. 3 aylık Elif Ada, annesi Beyza Nur Erol’un dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, tarafından darp edildi. Elif Ada’nın nefes almadığını fark eden Beyza Nur Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Peki, Elif Ada nasıl öldü? Elif Ada'nın ölümüne neden olan Mustafa Gaffar gözaltına alındı mı?
Babasının dövdüğü Cihan bebek ardından Türkiye’nin kanını donduran bir diğer olay da Antalya'nın Serik ilçesinden geldi. 3 aylık Elif Ada, annesi Beyza Nur Erol’un dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, tarafından darp edildi. Elif Ada’nın nefes almadığını fark eden Beyza Nur Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cihan bebeğin yankıları sürerken Elif Ada’nın ölüm haberi bir kez daha tepkilere neden oldu.
Antalya Serik'te, annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından dövülen 3 aylık Elif Ada bebek, hayatını kaybetti. Kızı Elif Ada'nın ölümünün ardından Beyza Nur E., polise giderek Mustafa G. hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mustafa G. gözaltına aldı.Kira yüzünden tartıştıklarını ifade eden anne Beyzanur ''Normalde beni dövüyordu. Seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı'' dedi.
SUSMASI İÇİN KIZININ BAŞINA VURDU
Beyza Nur E. polisteki ifadesinde, pazar günü Mustafa G.’nin, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. Beyza Nur E., Mustafa G.'nın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi.Mustafa G. ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü.
‘DAHA ÖNCE BANA DA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI’
Daha önce de kızının kolunun kırıldığını, vücudunda sürekli morluklar olduğunu anlatan anne Erol, "Ama ben şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de ‘O yapmamıştır çevrede seven birçok insan olduğu için birisi yapmıştır’ diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu” dedi.
‘HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA ÖLMÜŞTÜ’
Dede Abdullah Erol ise "Kızımı ve bebeği darbettikten sonra torunumun başında morluklar vardı. Doktora gittik beyin cerrahına göndermek için geri gönderdiler. Sabah beyin cerrahına götürecektik. Sabah bana haber verdiler. Ben hemen koşarak kızımın evine gittim. Bebeği görünce 112’ye ve polise haber verdim. Ambulans geldi. Çocuğumuzu alıp hastaneye götürdü. Ama o sırada ölmüştü” dedi.Mustafa Gaffar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.
Daha önce de kızının kolunun kırıldığını, vücudunda sürekli morluklar olduğunu anlatan anne Erol, "Ama ben şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de ‘O yapmamıştır çevrede seven birçok insan olduğu için birisi yapmıştır’ diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu” dedi.
‘HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA ÖLMÜŞTÜ’
Dede Abdullah Erol ise "Kızımı ve bebeği darbettikten sonra torunumun başında morluklar vardı. Doktora gittik beyin cerrahına göndermek için geri gönderdiler. Sabah beyin cerrahına götürecektik. Sabah bana haber verdiler. Ben hemen koşarak kızımın evine gittim. Bebeği görünce 112’ye ve polise haber verdim. Ambulans geldi. Çocuğumuzu alıp hastaneye götürdü. Ama o sırada ölmüştü” dedi.Mustafa Gaffar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.