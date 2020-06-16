Eli karnında!

Uzun süre koronavirüs karantinasında kalan Victoria's Secret meleği Rosie Huntington Whiteley sonunda plajın keyfini çıkarmaya başladı. Aktör Jason Statham ile olan beraberliğinden Jack Oscar adında iki yaşında bir oğlu olan 33 yaşındaki Rosie Huntington Whiteley önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi.
Backgrid USA
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İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ
Rosie Huntington Whiteley, yanına küçük oğlunu da alarak plaja gitti. Ünlü model, oğlu Jack Oscar'ı objektiflerden uzak tuttu ama kendisi fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.
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ELİNİ KARNINDAN İNDİRMEDİ
Siyah bir bikini giyen Rosie Huntington Whiteley, formda görüntüsüyle dikkat çekti. "Victoria's Secret meleği" olarak kariyerinde önemli bir yer elde eden Huntington Whiteley'in ellerini sürekli karnının üzerinde birleştirmesi de gözlerden kaçmadı.
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GÜZEL HABER Mİ VAR?
Ünlü modelin, özellikle dalgalarda oynarken durmadan tekrarladığı bu hareket "acaba ikinci bebek mi geliyor?" sorusunu da akıllara getirdi.
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BİRKAÇ HAFTADIR BÖYLE
Rosie Huntington Whiteley, geçtiğimiz haftalarda da Beverly Hills'te çıktığı bir alışverişte görüntülendiğinde yine elini sık sık karnına götürüyordu.
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DOKUZ AY BÖYLE GEZDİ
Ünlü modelin bu hareketini İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle da oğlu Archie'ye hamileyken sürekli tekrarlıyordu.
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KARANTİNAYI BEVERLY HILLS'TE GEÇİRDİLER
Rosie Huntington Whiteley, geçtiğimiz mart ayını koronavirüs nedeniyle çok gerekmedikçe çıkmadağı Beverly Hills'teki evinde geçirdi. Sevgilisi Jason Statham ve oğluna tüm vaktini ayıran Huntington Whiteley, birkaç kez de evinin garajında spor yaparken objektiflere takılmıştı.
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TAKILARINI İHMAL ETMEDİ
Ünlü model, plaja giderken de şıklığından ödün vermedi. Tanınmış bir tasarımcının imzasını taşıyan bikini giyen Wpiheley, kolyesinden bileziklerine küpesinden halhalına kadar aksesuar takmayı da ihmal etmedi
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MUTLU BERABERLİK
Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'ın mutlu bir beraberliği var.