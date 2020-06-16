Eli karnında!

KARANTİNAYI BEVERLY HILLS'TE GEÇİRDİLER Rosie Huntington Whiteley, geçtiğimiz mart ayını koronavirüs nedeniyle çok gerekmedikçe çıkmadağı Beverly Hills'teki evinde geçirdi. Sevgilisi Jason Statham ve oğluna tüm vaktini ayıran Huntington Whiteley, birkaç kez de evinin garajında spor yaparken objektiflere takılmıştı.