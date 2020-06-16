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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 09:32,

Eli karnında!

Uzun süre koronavirüs karantinasında kalan Victoria's Secret meleği Rosie Huntington Whiteley sonunda plajın keyfini çıkarmaya başladı. Aktör Jason Statham ile olan beraberliğinden Jack Oscar adında iki yaşında bir oğlu olan 33 yaşındaki Rosie Huntington Whiteley önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi.

Backgrid USA

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1İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ
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İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Rosie Huntington Whiteley, yanına küçük oğlunu da alarak plaja gitti. Ünlü model, oğlu Jack Oscar'ı objektiflerden uzak tuttu ama kendisi fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

2ELİNİ KARNINDAN İNDİRMEDİ
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ELİNİ KARNINDAN İNDİRMEDİ

Siyah bir bikini giyen Rosie Huntington Whiteley, formda görüntüsüyle dikkat çekti. "Victoria's Secret meleği" olarak kariyerinde önemli bir yer elde eden Huntington Whiteley'in ellerini sürekli karnının üzerinde birleştirmesi de gözlerden kaçmadı. 

3GÜZEL HABER Mİ VAR
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GÜZEL HABER Mİ VAR?

 Ünlü modelin, özellikle dalgalarda oynarken durmadan tekrarladığı bu hareket "acaba ikinci bebek mi geliyor?" sorusunu da akıllara getirdi.

4BİRKAÇ HAFTADIR BÖYLE
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BİRKAÇ HAFTADIR BÖYLE

 Rosie Huntington Whiteley, geçtiğimiz haftalarda da Beverly Hills'te çıktığı bir alışverişte görüntülendiğinde yine elini sık sık karnına götürüyordu.

5DOKUZ AY BÖYLE GEZDİ
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DOKUZ AY BÖYLE GEZDİ

Ünlü modelin bu hareketini İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle da oğlu Archie'ye hamileyken sürekli tekrarlıyordu.

6KARANTİNAYI BEVERLY HILLSTE GEÇİRDİLER
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KARANTİNAYI BEVERLY HILLS'TE GEÇİRDİLER

 Rosie Huntington Whiteley, geçtiğimiz mart ayını koronavirüs nedeniyle çok gerekmedikçe çıkmadağı Beverly Hills'teki evinde geçirdi. Sevgilisi Jason Statham ve oğluna tüm vaktini ayıran Huntington Whiteley, birkaç kez de evinin garajında spor yaparken objektiflere takılmıştı.

7TAKILARINI İHMAL ETMEDİ
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TAKILARINI İHMAL ETMEDİ

Ünlü model, plaja giderken de şıklığından ödün vermedi. Tanınmış bir tasarımcının imzasını taşıyan bikini giyen Wpiheley, kolyesinden bileziklerine küpesinden halhalına kadar aksesuar takmayı da ihmal etmedi

8MUTLU BERABERLİK
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MUTLU BERABERLİK

Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'ın mutlu bir beraberliği var.

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