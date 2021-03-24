Elenen isim belli oldu! Survivor'da gergin gece 'kardeşim' deme bana...
Survivor'ın son bölümde takımlar iletişim ve sembol ödülü için karşı karşıya geldiler. Gecenin sonunda ise eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?
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Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları oldu. Dün akşam da SMS oylaması sonucu bir kişi adaya veda etti. İşte, Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da ada konseyine gelen yarışmacılar takımlarında kimlerin birinci olduğunu öğrendi. Ünlüler takımında SMS birincisi Çağrı oldu. Çağrı birinci olduğunu öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. 'Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum' diyen Çağrı mutluluğunu dile getirdi.
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Bir isim vermek zorunda kalan Çağrı seçim yapamadığını dile getirdi. 'Yapacağım seçim gitmeyeceğine en emin olduğum kişi olacak dedi' ve 'Batuhan kardeşim' ifadelerini kullandı
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BATUHAN SİNİRLENDİ
Batuhan isminin söylendiğini öğrendikten sonra şu açıklamayı yaptı: Batuhan'dan sonraki kardeşim fazlalıktır bana göre. 'Burası Survivor' dedik 'SMS sıralaması değişebilir' dedik. Bu takımın iki kişi buradan çıkacaksa bunlardan birinin ben olmaman gerektiğini düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.
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GÖNÜLLÜLERİN BİRİNCİSİ POYRAZ
Gönüllüler takımının bu haftaki oylamasında birinci olan isim Poyraz oldu. Poyraz yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutlu oldum. Değişik duygular içindeyim. Geçtiğimiz haftalarda sakatlığımla birlikte bir düşüş içindeydim.
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Bu oylamalar SMS birincilikleriyle ayakta tutuyordum. Beni seven herkese sonsuz teşekkür ederim. Birleşmeye bu kadar az vakit kala böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Gitmeyeceğine inanarak Ayşe'yi söylüyorum" dedi. Böylelikle eleme adayları Batuhan, Ayşe, Hanzade, Gonca ve Aleyna Çalışkan oldu.
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VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU Survivor 2021'e birleşme partisi öncesi adaya veda eden isim Gonca oldu. Gonca elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Gonca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Çok istedim ve çok bekledim. Bu kadar erken ayrılmayı hayal etmemiştim. Hayırlısı diyebiliyorum şu an sadece. Acun Ilıcalı da "Birleşmeden önce son elenen yarışmacı için çok üzülüyorum" dedi.
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SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor yarışmasında iletişim oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar kritik sembol oyunu ardından sevdikleri için iletişim oyunu parkuruna çıktı. Kıran kırana yarışmada skor ünlülerin üstünlüğü ile tamamlandı.Haftanın sembol oyunu denge oyunuydu. Kadınlarda sembolü kazanan gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu olurken ünlülerde Sergen sembol sahibi oldu. Sergen ödül için yanından Çağrı, Doğan ve İlayda'yı götürdü. Aleyna ise Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkanı aldı