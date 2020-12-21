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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 14:56 | 

Elektronik ürünlerde yeni yıl indirimleri başladı

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Ancak yeni yıla girmeye hazırlandığımız bugünlerde fiyatlar düşüşe geçmiş durumda. İşte fiyatıyla şaşırtan popüler elektronik ürünler...

Bu bir ilandır

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1Sennheiser Momentum True Wireless 2
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Sennheiser Momentum True Wireless 2

Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanan ve bu sayede dış sesleri bastıran Sennheiser Momentum True Wireless 2, IPX4 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı da dayanıklı bir yapıda. Yani yağmur altında da bu kulaklığı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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2Codegen Codmax 2.5 USB 3.1 Sata 3 Disk Kutusu
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Codegen Codmax 2.5" USB 3.1 Sata 3 Disk Kutusu

2, 5 inç HDD/ SSD (9, 5 mm ve altı) tüm HDD modelleri ile uyumlu olan ürün, ekstra adaptör bağlantısına gerek duymadan USB kablo ile bağlantıyı mümkün kılıyor. Bu ürün sayesinde artık bilgisayarınızı yanınıza almanıza gerek duymadan tüm verilerinizi, müziklerinizi, oyunlarınızı, filmlerinizi yanınızda taşıyıp dostlarınızla paylaşabileceksiniz.

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3Everest KB-700 Siyah USB Q Multimedia Klavye
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Everest KB-700 Siyah USB Q Multimedia Klavye

Kendi klasmanındaki klavyelerden daha uygun fiyatı ile dikkat çeken Everest KB-700 Siyah USB Q Multimedia Klavye, dayanıklı yapısı ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Yön tuşları kendi klasmanındaki birçok klavyeden farklı olarak gri renkte tasarlandı.

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4Spigen Kuel AP12T Araç Tutucu
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Spigen Kuel AP12T Araç Tutucu

Ürün, 9.2 inç seviyesine kadar istenen uzunluklara ayarlanabilen bir teleskopik kola sahip. Taban, ön panel veya ön cam üzerine yerleştirmenizi sağlayan çok yönlülük sağlayan yeniden kullanılabilir bir jel ped ile kaplandı.

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5Bose SoundLink Revolve Plus Bluetooth Hoparlör
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Bose SoundLink Revolve Plus Bluetooth Hoparlör

360 derece ses deneyimi sunan hoparlör, her yöne ses sunuyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, evinizin neresinde olursa olsun sesi sorunsuz bir şekilde size ulaştırıyor.

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6Philips 50PUS8505 4K UHD LED Android TV
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Philips 50PUS8505 4K UHD LED Android TV

Yapay Zeka özellikli sesli kontrol imkanı sunan Philips 50PUS8505 4K UHD LED Android TV, Ambilight özelliği sayesinde ekrandaki görüntüyü odanıza taşıyor. 50 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 4K desteğine sahip.

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7LG 55NANO796 55 inç TV
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LG 55NANO796 55 inç TV

55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 4K çözünürlüğünü destekleyen LG'nin yeni televizyon modellerinden 55NANO796; Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, HDMI desteğini de arkasına almış. Şu sıralar akıllı televizyon arıyorsanız oldukça yeni bir ürün olan LG 55NANO796'a şans verebilirsiniz.

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8Samsung QE58Q60T 58 4K Ultra HD Smart QLED TV
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Samsung QE58Q60T 58" 4K Ultra HD Smart QLED TV

58 inç ekran büyüklüğünde olan Samsung'un yeni nesil ürünlerinden Samsung QE58Q60T, QLED ekran paneline sahip. 4K desteğiyle birlikte gelen ürün, indirime girmesi nedeniyle daha uygun bir fiyat etiketine sahip.

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