Elektronik ürünlerde yeni yıl indirimleri başladı

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Ancak yeni yıla girmeye hazırlandığımız bugünlerde fiyatlar düşüşe geçmiş durumda. İşte fiyatıyla şaşırtan popüler elektronik ürünler...
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Sennheiser Momentum True Wireless 2
Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanan ve bu sayede dış sesleri bastıran Sennheiser Momentum True Wireless 2, IPX4 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı da dayanıklı bir yapıda. Yani yağmur altında da bu kulaklığı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
2, 5 inç HDD/ SSD (9, 5 mm ve altı) tüm HDD modelleri ile uyumlu olan ürün, ekstra adaptör bağlantısına gerek duymadan USB kablo ile bağlantıyı mümkün kılıyor. Bu ürün sayesinde artık bilgisayarınızı yanınıza almanıza gerek duymadan tüm verilerinizi, müziklerinizi, oyunlarınızı, filmlerinizi yanınızda taşıyıp dostlarınızla paylaşabileceksiniz.
Kendi klasmanındaki klavyelerden daha uygun fiyatı ile dikkat çeken Everest KB-700 Siyah USB Q Multimedia Klavye, dayanıklı yapısı ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Yön tuşları kendi klasmanındaki birçok klavyeden farklı olarak gri renkte tasarlandı.
Ürün, 9.2 inç seviyesine kadar istenen uzunluklara ayarlanabilen bir teleskopik kola sahip. Taban, ön panel veya ön cam üzerine yerleştirmenizi sağlayan çok yönlülük sağlayan yeniden kullanılabilir bir jel ped ile kaplandı.
Yapay Zeka özellikli sesli kontrol imkanı sunan Philips 50PUS8505 4K UHD LED Android TV, Ambilight özelliği sayesinde ekrandaki görüntüyü odanıza taşıyor. 50 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 4K desteğine sahip.
55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 4K çözünürlüğünü destekleyen LG'nin yeni televizyon modellerinden 55NANO796; Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, HDMI desteğini de arkasına almış. Şu sıralar akıllı televizyon arıyorsanız oldukça yeni bir ürün olan LG 55NANO796'a şans verebilirsiniz.
58 inç ekran büyüklüğünde olan Samsung'un yeni nesil ürünlerinden Samsung QE58Q60T, QLED ekran paneline sahip. 4K desteğiyle birlikte gelen ürün, indirime girmesi nedeniyle daha uygun bir fiyat etiketine sahip.