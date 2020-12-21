Elektronik ürünlerde yeni yıl indirimleri başladı

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanan ve bu sayede dış sesleri bastıran Sennheiser Momentum True Wireless 2, IPX4 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı da dayanıklı bir yapıda. Yani yağmur altında da bu kulaklığı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.