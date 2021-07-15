Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir, nerelerde kullanılacak? İşte kimlik kartıyla EKDS kullanım alanları
Elektronik kimlik doğrulama sisteminin esasları ve kullanım alanları belirlendi. T.C. kimlik kartıyla yapılan elektronik kimlik doğrulama sistemi ile kimlik kartının çip bilgileri hayatın bazı alanlarında kullanılacak. Buna göre kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında Elektronik İmza Kanunu hükümleri uygulanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Temmuz ayı sonu itibarıyla projenin daha da yaygınlaştırılacağını kaydetti. Peki, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir ve nerelerde kullanılacak? İşte, kimlik kartıyla EKDS kullanım alanları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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1
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir sorusu Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama sonrası yeniden gündeme geldi. Bakan Soylu, EKDS ile kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartın sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini belirtti. Görevlendirilen ESHS'nin sağlayacağı tüm anahtar ve sertifikaların başvuru, temin, dağıtım, teslim ve iptal işlemlerine ilişkin yöntemi belirlemeye Genel Müdürlük yetkili olacak. Genel Müdürlük, hizmet alan, kimlik doğrulama hizmet sağlayıcılığı (KDHS) ve kart erişim cihazı (KEC) üreticilerinden EKDS'ye ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili olacak.
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EKDS NEDİR?
Kamu hizmeti sağlayacak kurumların sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılan akıllı kimlik kartıdır.
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KART ERİŞİM CİHAZI
Kart Erişim Cihazı (KEC), EKDS’nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılmaktadır.
KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU
KEC tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.
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KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU
Kimlik doğrulama işlemi, her kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak belirlediği politikalar doğrultusunda yapılmaktadır. Bazı kurumlar sadece kart şifresini (PIN) yeterli bulurken bazı kurumlar ise hem kart şifresini hem de biyometri ile doğrulama yapılmasını talep edebilir. Kurumların kimlik doğrulama politikaları bu sunucuda tanımlanır.
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KİMLİK DOĞRULAMA FAKTÖRLERİ
Fiziksel doğrulama
Güvenli mesajlaşma
Elektronik sertifika
Parola (PIN kodu)
Biyometri
Dijital fotoğraf
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KDHS olabilmek için kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin, TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmaları, TSE tarafından EKDS ile ilgili yayımlanan standartlara uygunluğunu belgelemeleri ve KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS'nin güvenliği ve idamesine dair alınacak idari ve teknik tedbirleri kapsayan taahhütnameyi imzalama şartlarını taşımaları zorunlu olacak.
Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, KDHS olma talebini içeren başvurusunu Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntemle Genel Müdürlüğe yapacak. Onay verilen KDHS'ler, Genel Müdürlüğün internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.