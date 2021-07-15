Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir, nerelerde kullanılacak? İşte kimlik kartıyla EKDS kullanım alanları

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir sorusu Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama sonrası yeniden gündeme geldi. Bakan Soylu, EKDS ile kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartın sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini belirtti. Görevlendirilen ESHS'nin sağlayacağı tüm anahtar ve sertifikaların başvuru, temin, dağıtım, teslim ve iptal işlemlerine ilişkin yöntemi belirlemeye Genel Müdürlük yetkili olacak. Genel Müdürlük, hizmet alan, kimlik doğrulama hizmet sağlayıcılığı (KDHS) ve kart erişim cihazı (KEC) üreticilerinden EKDS'ye ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili olacak.