Elektronik kategorisinde en çok satan ürünler

iPhone 11 Apple'ın en popüler telefonlarından biri olan iPhone 11, yeni iPhone modellerinin en uygun fiyatlı olanı... Arka yüzünde iki kamerayla gelen ve hayli iyi görüntü alabilen telefon, 17 saate kadar video oynatabiliyor. Yani batarya ömrü de gayet iyi... Cihazın dahili hafızası ise 64 GB.