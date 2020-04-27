Elektronik kategorisinde en çok satan ürünler

Koronavirüs sürecinde de tüketiciler, internet üzerinden elektronik ürün siparişi vermeye tüm hızıyla devam ediyor. Peki en çok hangi ürünler satıyor?
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Samsung Galaxy M20
5000 mAh batarya kapasitesiyle gelen ve tüm gün şarj ihtiyacı gerektirmeyen Samsung Galaxy M20, 32 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj olan cihazın ön yüzünde 5 MP, arka yüzünde de 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası bulunuyor.
50 metre suya kadar dayanıklılık sayesinde yüzerken de kullanılabilen Xiaomi Mi Band 4, 135 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Bu kapasite ile cihaz, haftalar süren kullanım ömrü sunuyor. Türkçe dil desteği de var.
Apple H1 kulaklık çipi kullanan ve şarj kasası ile birlikte gelen Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık, tak çalıştır mantığıyla kolayca kullanılabiliyor. Kurulum gerektirmeyen AirPods, dünyanın en çok satan kablosuz kulaklıklarından biri.
Apple'ın en popüler telefonlarından biri olan iPhone 11, yeni iPhone modellerinin en uygun fiyatlı olanı... Arka yüzünde iki kamerayla gelen ve hayli iyi görüntü alabilen telefon, 17 saate kadar video oynatabiliyor. Yani batarya ömrü de gayet iyi... Cihazın dahili hafızası ise 64 GB.
Android 8.1 işletim sistemi altında çalışan ve hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ile birlikte 4K desteği de sunan Xiaomi Mi Box S, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor. Android 8.1 sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ürünün arabirimi gayet sade; bu nedenle kullanımı hayli kolay, menüler arası geçiş oldukça pratik...
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan kuaför ve berberler nedeniyle tıraş makinelerine olan ilgi de hayli artmış durumda. Şu sıralar çok satan ürünlerden biri de uygun fiyatıyla dikkat çeken Babyliss Power Saç Kesme Makinesi... Uzun süreli kullanımda aşırı ısınma sorunu olmaması ise ürünü öne çıkaran bir özellik.
Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dış sesi bastırdığından özellikle de toplu taşıma kullanırken müziğe veya filme daha rahat odaklanılmasını sağlıyor.
Önceki nesil Braun tıraş makinelerine göre performansı hayli iyileştirilen ve sinekkaydı tıraş icin Gillette Fusion5 ProGlide tıraş bıçağı ile birlikte gelen Braun 81705284 Braun MğK 3245 Erkek Bakım Kiti, koronavirüs nedeniyle ilgi gören ürünlerden biri.
Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi Redmi Airdots'a şans verebilirsiniz. Android ve iPhone'larda kolayca kullanılabilen ürün, şarj kasasıyla beraber geliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ürünün aktarım hızı da gayet iyi. Bu nedenle bağlantı kopmaları pek yaşanmıyor.