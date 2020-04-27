MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriElektronik kategorisinde en çok satan ürünler
GeriTeknoloji Elektronik kategorisinde en çok satan ürünler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 06:02,

Elektronik kategorisinde en çok satan ürünler

Koronavirüs sürecinde de tüketiciler, internet üzerinden elektronik ürün siparişi vermeye tüm hızıyla devam ediyor. Peki en çok hangi ürünler satıyor?

Bu bir ilandır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20

5000 mAh batarya kapasitesiyle gelen ve tüm gün şarj ihtiyacı gerektirmeyen Samsung Galaxy M20, 32 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj olan cihazın ön yüzünde 5 MP, arka yüzünde de 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası bulunuyor.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
2Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4

50 metre suya kadar dayanıklılık sayesinde yüzerken de kullanılabilen Xiaomi Mi Band 4, 135 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Bu kapasite ile cihaz, haftalar süren kullanım ömrü sunuyor. Türkçe dil desteği de var.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
3Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple H1 kulaklık çipi kullanan ve şarj kasası ile birlikte gelen Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık, tak çalıştır mantığıyla kolayca kullanılabiliyor. Kurulum gerektirmeyen AirPods, dünyanın en çok satan kablosuz kulaklıklarından biri.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
4iPhone 11

iPhone 11

Apple'ın en popüler telefonlarından biri olan iPhone 11, yeni iPhone modellerinin en uygun fiyatlı olanı... Arka yüzünde iki kamerayla gelen ve hayli iyi görüntü alabilen telefon, 17 saate kadar video oynatabiliyor. Yani batarya ömrü de gayet iyi... Cihazın dahili hafızası ise 64 GB.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
5Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S 4K Ultra HD

Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S 4K Ultra HD

Android 8.1 işletim sistemi altında çalışan ve hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ile birlikte 4K desteği de sunan Xiaomi Mi Box S, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor. Android 8.1 sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ürünün arabirimi gayet sade; bu nedenle kullanımı hayli kolay, menüler arası geçiş oldukça pratik...

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
6 Babyliss Power Saç Kesme Makinesi

Babyliss Power Saç Kesme Makinesi

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan kuaför ve berberler nedeniyle tıraş makinelerine olan ilgi de hayli artmış durumda. Şu sıralar çok satan ürünlerden biri de uygun fiyatıyla dikkat çeken Babyliss Power Saç Kesme Makinesi... Uzun süreli kullanımda aşırı ısınma sorunu olmaması ise ürünü öne çıkaran bir özellik.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
7Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dış sesi bastırdığından özellikle de toplu taşıma kullanırken müziğe veya filme daha rahat odaklanılmasını sağlıyor.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
8Braun 81705284 Braun MğK 3245 Erkek Bakım Kiti

Braun 81705284 Braun MğK 3245 Erkek Bakım Kiti

Önceki nesil Braun tıraş makinelerine göre performansı hayli iyileştirilen ve sinekkaydı tıraş icin Gillette Fusion5 ProGlide tıraş bıçağı ile birlikte gelen Braun 81705284 Braun MğK 3245 Erkek Bakım Kiti, koronavirüs nedeniyle ilgi gören ürünlerden biri.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
9Xiaomi Redmi Airdots

Xiaomi Redmi Airdots

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi Redmi Airdots'a şans verebilirsiniz. Android ve iPhone'larda kolayca kullanılabilen ürün, şarj kasasıyla beraber geliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ürünün aktarım hızı da gayet iyi. Bu nedenle bağlantı kopmaları pek yaşanmıyor.

İndirimli fiyattan satın almak için hemen tıklayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi