Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER





İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 05/10/2021 14:00:00 - 05/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7619375



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 05/10/2021 17:00:00 - 05/10/2021 23:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7612387



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, FUZULİ, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7554398



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF SAMİ TOKER, ATATÜRK, BARBAROS 1, FERİT SIDAL, KARATAŞ, KAYALAR, TAŞOVA sk / ZAFER mah AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, BARBAROS 1, EŞREFBEY, SARIGÜL, TAŞKENT, YOLÜSTÜ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7554403



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 05/10/2021 00:01:00 - 05/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7554411



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 05/10/2021 04:00:00 - 05/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7558832



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, GELİN ÇIKMAZI, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7558834



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CUMHURİYET, KOSOVA sk bölgelerinde 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7558835



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, CEMİYET, MERKEZ, SOFULAR, ÇAYIR, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7558836



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, GÜVEN, ORDU, YAR, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 05/10/2021 11:00:00 - 05/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MELODİ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7601341



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah DENİZ, KİRAZ, MEŞE, SEVGİ, SİREN, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 7601343



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ÇEŞME, ÜVEZ sk bölgelerinde 05/10/2021 13:00:00 - 05/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.