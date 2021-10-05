Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi
İstanbul’un çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Günlük elektrik kesintisi programı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Ekim tarihli elektrik kesintisi programı…
İstanbul Anadolu Yakası’nda ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin listesi günlük olarak paylaşılıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saate odaklandı. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programı...
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 05/10/2021 14:00:00 - 05/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7619375
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 05/10/2021 17:00:00 - 05/10/2021 23:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7612387
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, FUZULİ, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7554398
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF SAMİ TOKER, ATATÜRK, BARBAROS 1, FERİT SIDAL, KARATAŞ, KAYALAR, TAŞOVA sk / ZAFER mah AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, BARBAROS 1, EŞREFBEY, SARIGÜL, TAŞKENT, YOLÜSTÜ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7554403
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 05/10/2021 00:01:00 - 05/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7554411
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 05/10/2021 04:00:00 - 05/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7558832
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, GELİN ÇIKMAZI, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7558834
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CUMHURİYET, KOSOVA sk bölgelerinde 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7558835
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, CEMİYET, MERKEZ, SOFULAR, ÇAYIR, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7558836
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, GÜVEN, ORDU, YAR, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 05/10/2021 11:00:00 - 05/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MELODİ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7601341
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah DENİZ, KİRAZ, MEŞE, SEVGİ, SİREN, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7601343
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ÇEŞME, ÜVEZ sk bölgelerinde 05/10/2021 13:00:00 - 05/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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AYEDAŞ
ATAŞEHİR
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3072.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3080.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3007.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091/3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BUĞDAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ÖRNEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SEBİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3024.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3025.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3027.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3029.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3033.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3036.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3037.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3039.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ŞEHİT METE YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: NURİ PAKDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3028.
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: YEDİVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜVENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: DİLEK AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: İKİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: UZMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MESUDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÖKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇOBANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: NUSRETBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: VERİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AHLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇEŞMECİ
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KASRI ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: BAHTLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: GÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: ŞEHİT MEHMET EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAZICILAR
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEHİR KAHYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HAMİT OSKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MESİRE
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: LEMİ ATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: FORSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: RESSAM ŞEVKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GAZİ ETHEMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYMAKAM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞANLIER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KOZYATAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KOCAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KEREMBEY
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: CELAL MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SUNGUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İMAR LİMİTED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: TEKİN
|11:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ŞEMSİEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEMSİBEY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: YASTIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: HACI HESNA HATUN CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: HÜSEYİN BAYKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: İMAM HÜSNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: KİRİŞÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: PAŞALİMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: KAFTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: YEDEKÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: SELVİLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: MÜNİR ERTEGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: OSMAN DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: HACI HESNA HATUN KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: SUSUZBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: HIZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: YENİDÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: İMAM HÜSNÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: CUMHURİYET
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ALAATTİN YAVAŞÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: DENİZMEN
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