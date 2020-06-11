Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, İzmir, Samsun elektrik kesintisi programı

AYEDAŞ VE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508058)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DELİORMAN, ELMAS, ÇAVUŞ, ÖN, ÜLKEM, ÜST sk 16:15-17:15 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511010)



- İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ,Taşocağı yolu cad. Ordu cd. Atlas cd. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491517)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2185., 2187., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 382. sk / ORUÇREİS mah 538., 540., 543., 544., 545., 546., 547., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508340)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2219. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 535., 536., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 400., 414., 414/1., 418., 418/1., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 426., 518., 519., 520., 521., 522., CAMİ, LİSE, OKUL sk 04:30-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508476)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511056)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 16:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511138)



- İSTANBUL MAHMUTBEY mah 2619, 2620., 2621., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 16:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511141)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 6. sk , İSTOÇ 1 CADDE. 19:00-21:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511057)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, SÜMBÜL, TEKİN, TEKİN ÇIKMAZI sk / KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BORLU, CUMHURİYET, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAM 1, ÇİMEN sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511055)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511102)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah CİCİ, SUGÖZÜ, TEZ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511009)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah YAVUZEVLER MEKTEP, İNCİRLİ sk 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511113)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah DENİZ, GERMEYAN, KIRSERDAR, MEHMET GERGELİ, ORMAN, ÜLKEM sk 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511114)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, BUDAK, ECELER, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk // 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511115)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah YEŞILYURT, YEŞİLYURT sk 16:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512303)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, ECELER, FÜZE, GÜNYÜZÜ, HARMAN, SARUHAN, YEŞİLADA, ÇATAL, İNCİ sk // 17:30-18:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512307)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BAŞAK, CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FERSUN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, GİRNE, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SEBAT, SÜLEYMANBEY, VEFABEY, ÇİMEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2495503)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR sk / ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, CANFEDA ÇIKMAZI, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512095)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, CENGİZ ÇIKMAZI, EFLATUN, GÜLER, IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK, KIRIM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, SELİM, SENCER, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2504905)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506894)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 00:01-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508474)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ZÜMRÜT, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506523)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1560., 1592. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512141)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3126. sk 18:45-19:45 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511016)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.BARIŞ, 1.ÖZTÜRK, BELGİN, KALENDER, LALA MUSTAFA PAŞA, NEŞELİ, VEYSEL KARANİ, YILDIRIM, ŞENGÜZEL sk 15:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2509065)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512301)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512406)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah PROF. NACİ ŞENSOY sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, TAVŞANTAŞI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2504998)



- İSTANBUL Fatih İlçesi-Süleymaniye mah İsmetiye Caddesi, şahnameci Sokak 15:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2509341)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 868., 869/1., 874., 900/1., AKŞEMSETTİN sk 19:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506758)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk 17:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2509066)



- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508887)



- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah ÜNLÜ sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511169)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, BAKIM, BALKON, BALTA, BAĞIM, BEGÜM, BEŞİK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, CANAN, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA, ULU, ÜLKÜMEN sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508508)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜLHAN, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, MENZİL, SERDAR, SEZER, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk 15:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508451)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BABACAN, BALÇIK, BUDAK, DERNEK, ORKİDE, TALATPAŞA, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / TELSİZLER mah AKAD, ALAZ, BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508507)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADEM, AKŞAM, AMAÇ, ANT, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AZİM, AZİZ, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk 17:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508512)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜL DALI, GÜLEÇ, GÜNEŞ ÇIKMAZI, GÜRBÜZ, GÜVERCİN, IRMAK, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH, ZAFERLER, ŞAHİNCİLER sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508310)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 06:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508311)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SELVİLİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508296)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah GÜLYOLU, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, YETKİN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512353)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-SELVİ, ACARLAR-ÇINAR sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512351)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512440)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512146)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 19., 19/1., 19/3., 20., 200., 209., 21., 3., 3/1., 3/2., 3/4., 3/5., 4., 4/1., 6/5., 7., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511104)