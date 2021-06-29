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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 09:50 | 

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

EDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programını paylaştı. Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabiliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

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Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar mahallelerinde ve yaşadıkları bölgelerdeki elektrik kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesini günlük olarak paylaşıyor. İşte 29 Haziran tarihli elektrik kesintilerinin listesi...

2BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY

NO: 4217159

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah DEVRAN, REŞATPAŞA, YALVAÇ sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230477

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYÇA, DORUK, KARDELEN, MEŞE TARLA, ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230405

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230485

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 29/06/2021 14:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4216393

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, REŞİTPAŞA, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231833

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-10, G-6, G-678, G-682, G-683, G-684, G-685, G-718, G-719, G-873 sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216486

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 29/06/2021 13:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4224321

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTE, EFTELYA, FİLİZ, MİNE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230518

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228646

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4217190

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, BİRAHANE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159343

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, AYDIN, DOĞAN, SIRAÇ sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4217290

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / GÜZELTEPE mah ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜZELTEPE, ORBAY sk bölgelerinde 29/06/2021 00:05:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217297

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 2.ESEN, BAKİ, DİKMEN, SEVİNCAN, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 29/06/2021 00:05:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226438

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ODAYERİ mah sk KIZAK sk. bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231739

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

 

3AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

 

ATAŞEHİR

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
09:00 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAYATİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: RAST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ZEYNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: COŞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

KADIKÖY

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SARAYARDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SOKULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ASALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMEK
09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN

 

KARTAL

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: AMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: TANYERİ
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KOŞUYOLU
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞELALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKASYA

PENDİK

09:30 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE
14:00 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MANOLYA
11:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUBEY
16:00 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN

ÜMRANİYE

09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET

TUZLA

09:30 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL

ÜSKÜDAR

09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KUŞOĞLU YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞLI BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL DÜMBÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TERLİKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİBEKÇİ AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOLAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TOYGAR HAMZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACI MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOLAK SİNAN CAMİİ ÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEVAKİPZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: CAMBAZ ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOLTUKÇU MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ ARAYICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KATİBİM AZİZBEY
09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KATİBİM AZİZBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ETHEMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜLKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YENİ BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MUMHANE
09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACI MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİMMETBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAİR RUHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI

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