Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
Dolu ve sağanak yağışı ardından İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksaklık yaşayan pek çok kişi 29 Eylül tarihli elektrik kesintisi programını inceliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
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İstanbul'da 29 Eylül 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Vatandaşlar, bulundukları İstanbul ilçesi ve tarihi seçerek elektriklerin geleceği tarihi öğrenebiliyor.
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AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNYİSİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NİZAM
BEYKOZ
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YÜKSEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: NAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: BEZİRGAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYIŞIĞIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MÜZELLEF
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
ÇEKMEYKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YADİGAR
SANCAKTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: KAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: RAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: AKBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KARASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: GÜLENDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: MARTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KİTABE
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVARE, AVCIBAŞI, AYIK, BAHADIR, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKÇİ, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KOLBAŞI, KONAK, KURDELA, KİLLİ, KİLİM, KİRAZLI, MERİH, MORLALE, ORMANLI, PİYASA, SAKARYA, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇAPRAZ, ÜZENGİ, ŞEFTALİ, ŞENLİK, ŞİRİN sk / MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, GÜLİSTAN, YEŞİL, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:30:00 - 29/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah, -1145 sokak -1147 sokak -1157 sokak MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 2688287 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., TOY sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2696840 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ORKİDE, AYÇİÇEK, UĞUR, ZEYNEBİYE, ÖZGÜNDÜZ sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.