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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 13:39 | 

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

Dolu ve sağanak yağışı ardından İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksaklık yaşayan pek çok kişi 29 Eylül tarihli elektrik kesintisi programını inceliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

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İstanbul'da 29 Eylül 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Vatandaşlar, bulundukları İstanbul ilçesi ve tarihi seçerek elektriklerin geleceği tarihi öğrenebiliyor.

2AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNYİSİ PROGRAMI
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AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNYİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SOMUNCUBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NİZAM

BEYKOZ

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YÜKSEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: NAZIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: BEZİRGAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYIŞIĞIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MÜZELLEF

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

ÇEKMEYKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YADİGAR

SANCAKTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: KAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: RAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: AKBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KARASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: GÜLENDAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: MARTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KİTABE



Aşağıdaki linke tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ait elektrik kesintisi saatlerini öğrenebilirsiniz.AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

3BEDAŞ ELEKTRİK KESİNYİSİ PROGRAMI
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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNYİSİ PROGRAMI

AVCILAR



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVARE, AVCIBAŞI, AYIK, BAHADIR, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKÇİ, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KOLBAŞI, KONAK, KURDELA, KİLLİ, KİLİM, KİRAZLI, MERİH, MORLALE, ORMANLI, PİYASA, SAKARYA, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇAPRAZ, ÜZENGİ, ŞEFTALİ, ŞENLİK, ŞİRİN sk / MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, GÜLİSTAN, YEŞİL, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:30:00 - 29/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah, -1145 sokak -1147 sokak -1157 sokak MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 2688287
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., TOY sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2696840
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ORKİDE, AYÇİÇEK, UĞUR, ZEYNEBİYE, ÖZGÜNDÜZ sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aşağıdaki linke tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ait elektrik kesintisi saatlerini öğrenebilirsiniz.BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

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