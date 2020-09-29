Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul'da 29 Eylül 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Vatandaşlar, bulundukları İstanbul ilçesi ve tarihi seçerek elektriklerin geleceği tarihi öğrenebiliyor.