Elektrik ve doğal gazda kıyas fatura! Kimleri ilgilendiriyor? İşte detaylar...
Küresel salgın koronavirüse karşı bir önlem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan geldi. Karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında sayaç okunmayacak, ‘kıyasen’ fatura düzenlenecek. 3 aylık uygulamada tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden faturalandırma yapılacak.
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KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında sayaç okunmayacak, “kıyasen” fatura düzenlenecek. Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak.
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GEÇMİŞ TÜKETİMİNE BAKILACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” hayata geçirilecek.
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Sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.
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Sayaçları okunamayan tüketicilere kıyasen oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak.
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Bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığı ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme yapılacağına yönelik bilgilendirme de yapılacak.
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MAHSUPLAŞMA YAPILACAK
Sadece sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecek.
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Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacak.
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Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek ve tüketicinin mağdur edilmesine izin verilmeyecek.
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Tüketiciler, kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.
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FAALİYETİ DURDURULANLARA ERTELEME
Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecek.
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Mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları EPDK tarafından değerlendirilecek ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.
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Kıyas fatura detayları
* Elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkenin tamamında uygulanmayacak.
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* İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecek. Hataen fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular sonucunda gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacak.
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* Meskenler için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz, bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecek.
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* Geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını arttıracağı endişesi yersiz. Geçmiş aylar değil geçmiş 2 yılın aynı tüketim döneminin ortalaması üzerinden hesap yapılacağı, geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacak.
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* Sayaçların uzaktan okunabildiği uzaktan sayaç okuma sistemleri kurulmuş olan tüketicilerin (sanayi ve ticarethane yoğunluklu) için sayaç değerleri üzerinden işlem yapılmaya devam edeceğinden bu yerlerin tüketimini düşürmesi veya artırması halinde bile gerçek fiili tüketim değeri üzerinden fatura çıkarılacak.