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Elektrik tarifeleri nasıl değişti? En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler

#Elektrik Tarifeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek düzenleme hakkında da bilgi verdi. Peki, elektrik tarifeleri nasıl değişti? En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi ne kadar oldu?

1/4Elektrik tarifeleri nasıl değişti En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi ne kadar oldu İşte son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi. İşte, bu kapsamda son bilgiler...

2/4Elektrik tarifeleri nasıl değişti En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi ne kadar oldu İşte son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttığı yönündeki şikayetleri sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi.

3/4Elektrik tarifeleri nasıl değişti En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi ne kadar oldu İşte son gelişmeler

Erdoğan'ın bu kapsamdaki sözlerinin tamamı şöyle;

4/4Elektrik tarifeleri nasıl değişti En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi ne kadar oldu İşte son gelişmeler

"İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttığı yönündeki şikayetleri sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz."

"Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz."

 

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#Elektrik Tarifeleri