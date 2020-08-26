Elektrik faturasında buna dikkat! Saat 22.00'den sonra...

Siz bir bardak kahve içmek için su ısıtıcısının içine bir bardak su mu koydunuz? Yoksa üç bardaklık su kaynatıp içinden sadece bir bardak mı aldınız? Bu bile önemli bir kriter. Bir bardak suyu ısıtmakla, üç bardağı ısıtmak arasında ciddi bir enerji farkı var. Su ısıtıcılarını kullanırken ihtiyacınız kadar su ısıtmaya dikkat edin. Sonuç olarak bütün elektrik tüketicileri mevcut durumlarını bireysel olarak değerlendirmelidir diye konuştu.