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Elektrik faturası ne kadar düşecek? İşte bu sorunun yanıtı

#Elektrik Faturası#Fatura

Yeni yıl ile birlikte elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeye gidilmiş, faturalarda yüzde 50 ile yüzde 125 arasında artış olmuştu. Ancak son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden açıklama yaptı ve elektrik düzenlemesinin değiştirildiğini söyledi. Peki, yeni düzenleme ile faturalar ne kadar düşecek?

1/3Elektrik faturası ne kadar düşecek İşte bu sorunun yanıtı

Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 150kw kadar kullanımlarda yüzde 50, üzerindeki kullanımda ise yüzde 125'e varan bir fiyat artışı faturalara yansıtılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeyi duyurdu.

2/3Elektrik faturası ne kadar düşecek İşte bu sorunun yanıtı

CNN Türk'ten Emrah Çakmak detayları Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş'a sordu. Karataş'ın açıklamaları şu şekilde:

"1 Ocak tarihi itibariyle yeni elektrik fiyatları açıklandı. Birinci kademe 1 Kwh tüketilen elektriğe 1,37 TL ödeme yapıyorsunuz. Bir de ikinci kademe var burada ise kwh başına 2,06 TL ödeme yapılıyor. Burada limitler değişti."

Yeni durumda ise şöyle oluyor:

3/3Elektrik faturası ne kadar düşecek İşte bu sorunun yanıtı

"210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz.

310 kwh harcama yapan vatandaş 493,7 TL ödeme yapacak. Eski limitte ise 150 kwh kısmı 1,37 TL ile 205,5 TL ediyordu, 160'lık kısım ise 2,06 TL kwh başına hesaplanınca 329,6 TL ediyordu. Bu da toplamda 535,1 TL ödeme yapması gerekecekti. 41,4 TL'lik bir fark oluştu."

 

 

 

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#Elektrik Faturası#Fatura