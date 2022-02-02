Elektrik faturası ne kadar düşecek? İşte bu sorunun yanıtı

"210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz.



310 kwh harcama yapan vatandaş 493,7 TL ödeme yapacak. Eski limitte ise 150 kwh kısmı 1,37 TL ile 205,5 TL ediyordu, 160'lık kısım ise 2,06 TL kwh başına hesaplanınca 329,6 TL ediyordu. Bu da toplamda 535,1 TL ödeme yapması gerekecekti. 41,4 TL'lik bir fark oluştu."



