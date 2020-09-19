Elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz! İşte basit yöntem

Tasarruf ampulleri az da olsa civa içeriyor. Civa bilindiği gibi en zehirli maddeler arasında yer alıyor. Ampul kırıldığında ortaya çıkan civa buharı insan sağlığını olumsuz etkiliyor hatta kırık parçalara temas edilmesi halinde zehirlenmelere neden olabiliyor. Ömrünü tamamlayan tasarruf ampulleri çöp yerine geri dönüşüm noktalarına bırakılmalı. Yapılan araştırmalara göre tasarruf ampulleri bir miktar radyasyon da ortaya çıkarıyor.