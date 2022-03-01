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Elektrik faturalarına indirim geldi mi? Elektrikte ne kadar indirim olacak? Bakan Dönmez elektrik indirim oranını açıkladı!

#Elektrik#Kabine Toplantısı#Elektrik Faturası

Elektrik faturalarında indirim oranı gündemde yer almaya devam ediyor. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir yürütülen çalışmaların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanacağı bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise elektrikte yeni düzenlemenin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti. Elektrikte rahatlatılacak adımların atılmasının ardından vatandaşlar faturalardaki indirim miktarına odaklandı. İşte, elektrik faturalarına indirim olacak mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.

1/6Elektrik faturalarına indirim geldi mi Elektrikte ne kadar indirim olacak Bakan Dönmez elektrik indirim oranını açıkladı

Elektrik faturalarına indirim geldi mi? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yanıt buldu. Bir süredir gündemde yer alan fatura indirimini gündeme alan Kabine, tarımsal sulama ve meskenler için KDV'yi yüzde 8'e düşürdü. Yeni Elektrik fatura düzenlemesi hakkında değerlendirme yapan Bakan Dönmez, KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürüldüğü ve bu kapsamda faturaların yüzde 8 ile 14 arasında düşük geleceğini belirtti.

2/6ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLDU MU

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8kw saate, aylık 140 kw saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar TL daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

3/6Elektrik faturalarına indirim geldi mi Elektrikte ne kadar indirim olacak Bakan Dönmez elektrik indirim oranını açıkladı

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kw saate, aylık 900 kw saate kadar tüketimi olan ilk dilimine %5 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" dedi.

4/6 BAKAN BİLGİNDEN AÇIKLAMA

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Dönmez, yeni düzenlemenin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini de açıkladı. Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar lehine iyileştirmeler yapmış olduk. Mesken abone grubunda oturduğumuz ev statüsündekiler yararlanıyor. Vakıf, dernek ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki ihtiyaçları vardı. Bunlar da dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bununla birlikte ticarethanelerde kademeli uygulamaya geçtik. Günlük 30 kw saat, aylık 900 kw saat eder. Ocak-Şubat'taki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Böylece yüzde 80'in üzerinde kapsama alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar lehine iyileştirmeler yapmış olduk. Mesken abone grubunda oturduğumuz ev statüsündekiler yararlanıyor. Vakıf, dernek ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki ihtiyaçları vardı. Bunlar da dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bununla birlikte ticarethanelerde kademeli uygulamaya geçtik. Günlük 30 kw saat, aylık 900 kw saat eder. Ocak-Şubat'taki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Böylece yüzde 80'in üzerinde kapsama alındı.

5/6Elektrik faturalarına indirim geldi mi Elektrikte ne kadar indirim olacak Bakan Dönmez elektrik indirim oranını açıkladı

Tüketime göre değişmekle birlikte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirime tekabül ediyor. Birinci kademede 1 kw Enerji için 137 kuruş ödenirken bu 126 kuruşa düştü. Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yüzde 25'lik indirim yapılmış oldu.

6/6ELEKTRİK İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ELEKTRİK İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak.

Mevzuata göre 30 gün içinde sayaçların okunması lazım. Bazen tatil günleri oluyor, bazen vatandaş evinde olmuyor, görevli okuyamıyor. Endişeye gerek yok. Sayacın okunma süresine göre ilk ve ikinci kademeden yararlanma söz konusu. Burada mağduriyet söz konusu değil. Vatandaşlarımız hem EPDK hem de bakanlığımıza başvuru yapabilir, varsa bir sorun düzeltilir.

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#Elektrik#Kabine Toplantısı#Elektrik Faturası