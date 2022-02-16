Elektrik faturaları düşecek mi? İşte Kabine'nin gündemindeki alternatifler

KÜÇÜK İŞLETMELERE KADEMELİ TARİFE



Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.



Örneğin:

1000 kilovat saate kadar olanlara indirimli tarife,

2000 kilovat saate kadar olanlara ayrı tarife,

3000 bin kilovat saat ve üzeri olanlara ise farklı tarife uygulanması gibi.

DAĞITIM BEDELİNDE İNDİRİM



Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Meskenlerde ve küçük işletmelerde dağıtım şirketlerinin indirim yapması da alternatifler arasında yer alıyor. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.