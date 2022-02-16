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Elektrik faturaları düşecek mi? İşte Kabine'nin gündemindeki alternatifler

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16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek kabine toplantısında önemli gündem maddelerinden biri elektrik faturalarındaki destek olacak. Elektrik faturalarında indirim ve yeni düzenleme kararını merakla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısının sona ermesini bekliyor. Peki, Elektrik faturaları düşecek mi? İşte Kabine'nin gündemindeki alternatifler...

1/4Elektrik faturaları düşecek mi İşte Kabinenin gündemindeki alternatifler

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi elektrik faturaları düzenlemesi için konuşulan alternatifleri köşesine taşıdı. Elektrik indirimiyle ilgili olarak Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından bir çalışma yapıldığını hatırlatan Selvi, “Kabineye sunulacak olan destek paketi, alternatif önerilerden oluşuyor. Hangi desteklerin yürürlüğe konulacağı ise kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.” ifadelerini kullandı.

2/4Elektrik faturaları düşecek mi İşte Kabinenin gündemindeki alternatifler

1. Alternatiflerden biri KDV indirimi

Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.

2. Konutlardaki indirimli tarifenin 240 kilovat saate yükseltilmesi.

Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

3/4Elektrik faturaları düşecek mi İşte Kabinenin gündemindeki alternatifler

KÜÇÜK İŞLETMELERE KADEMELİ TARİFE

Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.

Örneğin:
1000 kilovat saate kadar olanlara indirimli tarife,
2000 kilovat saate kadar olanlara ayrı tarife,
3000 bin kilovat saat ve üzeri olanlara ise farklı tarife uygulanması gibi.
DAĞITIM BEDELİNDE İNDİRİM

Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Meskenlerde ve küçük işletmelerde dağıtım şirketlerinin indirim yapması da alternatifler arasında yer alıyor. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.

4/4Elektrik faturaları düşecek mi İşte Kabinenin gündemindeki alternatifler

AİLE BAKANLIĞI’NIN KATKISI

Aile Bakanlığı tarafından düzenli olarak sosyal yardım alan 2 milyonu aşkın ailenin elektrik faturalarının ödenmesinde destek sağlanıyor. Aile Bakanlığı geçen yıl birey sayısına göre 137.33 TL olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarını 206 liraya çıkarmıştı. Elektrik üretim desteği hanelerde bulunan birey sayısına göre farklılık arz ediyor.

Aile Bakanlığı’nın destek verdiği aile sayısını arttırması da alternatifler arasında yer alıyor.

CEMEVLERİ, VAKIFLAR VE DERNEKLER

Bu arada elektrik faturaları yüksek gelen cemevleri, vakıflar ve derneklerle ilgili çalışma gündemde. Ticari işletme kapsamında abonelikleri yapılan cemevleri, dernekler ve vakıfların mesken ya da meskene çok yakın bir tarife üzerinden ücretlendirilmesi üzerinde duruluyor.

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