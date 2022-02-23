Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında yeni düzenleme tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Elektrik faturaları düşecek mi, sorusunun yanıtı vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Ekonominin sıcak başlıklarına dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart itibarıyla yeni uygulamanın hayata geçeceğini ve esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarifenin söz konusu olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada da elektrik fatura düzenlemeleri ile ilgili "210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemin en önemli gündem maddelerinden olan Elektrik Faturaları ile ilgili konuştu. Gazetecilerin kendisine sorduğu "Geçen haftaki Kabine Toplantısında elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı noktasında mesajlarınız olmuştu. Bu konuda masadaki formül netleşti mi? Yeni düzenlemedeki son durum nedir?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi;
210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası şunları söylemişti;
Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw'a yükseltmiştik. Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını görülmektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.
210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.
Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.Elektrik desteğinde 2.1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.