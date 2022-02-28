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Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarına yeni düzenleme!

#Elektrik#Fatura#İndirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki açıklamasında elektrik faturalarına ilişkin de müjde verdi. Bu gelişmenin ardından faturalarda düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, elektrik faturaları düşecek mi?

1/3Elektrik faturaları düşecek mi Elektrik faturalarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. En çok dikkat edilenlerden biri de elektrik faturalarına ilişkindi. Açıklamaya göre, KDV yüzde 8'e indi, kademeli tarife ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletildi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm...

2/3Elektrik faturaları düşecek mi Elektrik faturalarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarında rahatlama yaratacak bazı kararlar açıkladı. Erdoğan, meskenlerdeki düşük tarife sınırını ayda 240 kilovatsaate yükseldiğini duyurdu. Ayrıca tarımsal sulama ve meskenler için KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü belirten Erdoğan, kademeli tarife uygulamasını ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi açıkladı.

3/3Elektrik faturaları düşecek mi Elektrik faturalarına yeni düzenleme

Erdoğan yaptığı açıklamada:"Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8kw saate, aylık 140 kw saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar TL daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kw saate, aylık 900 kw saate kadar tüketimi olan ilk dilimine %5 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" dedi.

 

 

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#Elektrik#Fatura#İndirim