Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik yardımı ne kadar? Kritik detaylar

Elektrik desteği başvuruları son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 2022 yılında 206 lira olarak belirlendi. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine gideren müracaatlarını yapacaklar. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. "dedi.
Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.
Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.
|Evde yaşayan kişi sayısı
|Yardım Tutarı (TL)
|1-2 kişi
|103
|3 kişi
|137,33
|4 kişi
|171,67
|5 kişi
|206