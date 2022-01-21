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Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik yardımı ne kadar? Kritik detaylar

#Elektrik#Elektrik Faturası#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Elektrik desteği başvuruları dar gelirli aileler için alınmaya devam ediyor. Engelli-yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalanan kişilere sağlanan elektrik faturası desteği, 2022 yılında 206 liraya çıkarıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin ailenin elektrik desteği kapsamına alınacağını söyledi. Peki, elektrik fatura desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 elektrik yardımı başvuruları hakkında ayrıntılar.

1/3Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır Elektrik yardımı ne kadar Kritik detaylar

Elektrik desteği başvuruları son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 2022 yılında 206 lira olarak belirlendi. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine gideren müracaatlarını yapacaklar. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. "dedi.

2/3ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

3/3Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır Elektrik yardımı ne kadar Kritik detaylar

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?
Evde yaşayan kişi sayısıYardım Tutarı (TL)
1-2 kişi103
3 kişi137,33
4 kişi171,67
5 kişi206

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#Elektrik#Elektrik Faturası#Cumhurbaşkanı Erdoğan