Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Elektrik fatura desteği başvuru detayları

ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.



KİME VE NASIL UYGULANACAK?



Kademeli tarife, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken Orta Gerilim, Mesken Çok Zamanlı, Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmayacaktır. Kademeli elektrik tarifesi, faturanızda ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı kalem ile gösterilecek olup, kademeli tüketim bilginizi faturanızın ‘Enerji Bedeli’ kısmında görebilirsiniz.