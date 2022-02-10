Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Elektrik fatura desteği başvuru detayları

Elektrik fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. " dedi. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine gideren müracaatlarını yapacaklar. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.
Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.
Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.
|Evde yaşayan kişi sayısı
|Yardım Tutarı (TL)
|1-2 kişi
|103
|3 kişi
|137,33
|4 kişi
|171,67
|5 kişi
|206
Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.
KİME VE NASIL UYGULANACAK?
Kademeli tarife, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken Orta Gerilim, Mesken Çok Zamanlı, Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmayacaktır. Kademeli elektrik tarifesi, faturanızda ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı kalem ile gösterilecek olup, kademeli tüketim bilginizi faturanızın ‘Enerji Bedeli’ kısmında görebilirsiniz.
Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaat (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde kalan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulanmaya başlamıştır.