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Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Elektrik fatura desteği başvuru detayları

#Elektrik#Boğaziçi Elektirik#Elektrik Faturası

Elektrik desteği yardımı gündemde yer alan konuların başında geliyor. Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ederken, dar gelirli aileler fatura desteği başvurularına odaklandı. Yaşlı aylığı, engelli bakım parası gibi desteklerden faydalanan vatandaşlar, elektrik faturası desteğine de başvuru yapabilecekler. Engelli-yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalanan kişilere sağlanan elektrik faturası desteği, 2022 yılında 206 liraya çıkarıldı. Peki, elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? İşte, elektrik fatura desteği başvuru detayları.

1/5Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak Elektrik fatura desteği başvuru detayları

Elektrik fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. " dedi. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine gideren müracaatlarını yapacaklar. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.

2/5ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

3/5Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak Elektrik fatura desteği başvuru detayları

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?
Evde yaşayan kişi sayısıYardım Tutarı (TL)
1-2 kişi103
3 kişi137,33
4 kişi171,67
5 kişi206

4/5ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR

ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

KİME VE NASIL UYGULANACAK?

Kademeli tarife, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken Orta Gerilim, Mesken Çok Zamanlı, Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmayacaktır. Kademeli elektrik tarifesi, faturanızda ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı kalem ile gösterilecek olup, kademeli tüketim bilginizi faturanızın ‘Enerji Bedeli’ kısmında görebilirsiniz.

5/5KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?

Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaat (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde kalan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulanmaya başlamıştır.

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#Elektrik#Boğaziçi Elektirik#Elektrik Faturası