Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun tarihte kimdir?
Elçin Hatun, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki karakteri ile dikkat çekiyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın asil kızı Elçin, Selçuklu sarayını karıştıracak zekaya ve cesarete sahip güzelliği ile başları döndüren savaşçı asil Türkmen kızıdır. Bunun farkında olan Elçin Hatun, saray içindeki dengeleri değiştirmek üzere bazı hamlelerde bulunacaktır. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun, diziyi yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Leyla Lydia Tuğutlu'nun üstlendiği Elçin Hatun karakteri, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kızı olarak Büyük Selçuklu sarayını karıştırmak üzere hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu. Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin’de dünyaya geldi. İlkokula başlayacağı zaman Türkiye’ye dönüş yapan Tuğutlu, bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara yarı zamanlı olarak devam eden Tuğutlu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.
Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya başlayan Tuğutlu’nun aklında mankenlik ve dfotomodellik vardı. Üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakan Tuğutlu, çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı. İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü okudu.
Sonrasında 2005 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasına katıldı ve “Best Promising” seçildi. 2006'da da Çin'de yapılan “Miss Tourism Queen International”da “Princess” ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında ise “Fashion TV Moda Oskarları 2007”de “Gelecek vaad eden model” seçildi.
Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacı, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı. Ardından Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan “Miss World” yarışmasında temsil etti.
Oyunculuk kariyerine adım atan Tuğutlu ilk olarak “Es-Es” dizisi'nde İrem rolünü oynadı. Sonrasında “Karadayı” dizisinde “Mahir Kara”yı canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşi rolünde “Songül” karakterini, “Kiralık Aşk” dizisinde “İz” karakterini, son olarak "Delibal" filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oyunculuğu yaptı.
|Televizyon
|Yıl
|Dizi
|Rolü
|Notlar
|Kanal
|2009-2010
|ES-ES
|İrem
|Başrol oyuncusu
|Atv
|2010-2011
|Kirli Beyaz
|Melis
|Yardımcı oyuncu
|FOX
|2012-2015
|Karadayı
|Songül Kara
|Yardımcı oyuncu
|Atv
|2015-2016
|Kiralık Aşk
|İz
|Yardımcı oyuncu
|Star TV
|2016
|Tatlı İntikam
|Pelin Seyhan
|Başrol oyuncusu
|Kanal D
|2017
|Bu Şehir Arkandan Gelecek
|Derin Vargı
|Başrol oyuncusu
|Atv
|2018-2019
|Kızım
|Candan Hoşgör Göktürk
|Başrol oyuncusu
|TV8
|2020-
|Uyanış Büyük Selçuklu
|Elçin
|TRT1