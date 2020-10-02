Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun tarihte kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu. Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin’de dünyaya geldi. İlkokula başlayacağı zaman Türkiye’ye dönüş yapan Tuğutlu, bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara yarı zamanlı olarak devam eden Tuğutlu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.



Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya başlayan Tuğutlu’nun aklında mankenlik ve dfotomodellik vardı. Üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakan Tuğutlu, çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı. İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü okudu.