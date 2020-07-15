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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 13:11,

Yorumlar çok acımasız: Elbiseler büyükannenin dolabından!

İngiliz kraliyet ailesinin büyük gelini Kate Middleton, Prens William ile ilişkisinin duyulduğu ilk andan itibaren bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekti. Bu durum hala da değişmedi.

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1KÜLKEDİSİNİN ELBİSELERİ OLAY OLDU
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KÜLKEDİSİNİN ELBİSELERİ OLAY OLDU

38 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton'ın bu kadar ilgi çekmesinin birçok nedeni var kuşkusuz. Bunlardan ilki ülkesinin gelecekteki kralıyla evli olması, diğeri de halktan bir aileden gelmesi.

2DURUMA KRALİÇE EL KOYDU
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DURUMA KRALİÇE EL KOYDU

Durum böyle olunca Middleton tepeden tırnağa milyonlarca meraklı bakışı üzerinde topluyor. Saç şekli ve renginden giysilerine, takılarına kadar ne giyse hem eleştiriliyor hem de taklit ediliyor.  Aileye girdiği ilk dönemde daha yaşına uygun giysiler seçen Middleton, zaman geçtikçe muhafazakar giyinmeye başladı. Bunun en önemli nedeni kuşkusuz o ilk dönemlerdeki giysi tercihlerinin yarattığı sorunlar. Middleton'ın rüzgarda açılan etekleri bir dönem çok konuşulmuş ve sonra duruma Kraliçe el koymuştu.

3ELBİSE DOLABI YENİDEN DÜZENLENDİ
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ELBİSE DOLABI YENİDEN DÜZENLENDİ

Onun görevlendirdiği stilistler Düşes'in gardırobunu baştan düzenlediler. Ama bu kez de başka bir sorun çıktı ortaya. Kate Middleton, yaşına uygun giyinmemeye başladı. İşte son zamanlarda bu durum çok fazla eleştiri konusu oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları özellikle sosyal medya platformlarında "Kate neden büyükannesinin elbiselerini giyiyormuş gibi görünüyor?" soruları dolanmaya başladı.

4YAŞLILARI ÖRNEK ALIYOR
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YAŞLILARI ÖRNEK ALIYOR

Gerçekten de son zamanlarda Kate Middleton, sanki geçmiş yılları yansıtan kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Kimi zaman daha "genç işi" kıyafetler giyse de genellikle daha geçmişi yansıtan giyimiyle öne çıkıyor.  Öyle ki birçok kişi onun 66 yaşındaki Prenses Anne, 69 yaşındaki Camilla Parker Bowles' tarzı giyindiği görüşünde. Hatta yine hayranlarına göre 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth bile kimi zaman ondan daha genç ve renkli giyiniyor.

5EVLENMEDEN ÖNCESİ DAHA FARKLIYDI
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EVLENMEDEN ÖNCESİ DAHA FARKLIYDI

Evlenmeden önceki giyim tarzıyla şimdiki arasında dağlar kadar fark olan Middleton'ın bu tercihlerini moda eleştirmenleri de sık sık masaya yatırıyor. Bunlardan bazılarına göre Middleton, evliliğinin ilk dönemlerinde özellikle uçuşan etekleri nedeniyle sorun yaşayınca çareyi böyle daha iddiasız giyinmekte buldu.

6BÖYLE GİYİNMEK ZORUNDA
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BÖYLE GİYİNMEK ZORUNDA

Bazı moda eleştirmenlerine göre de Middleton, moda konusunda kendine güven eksikliği içinde. Bu yüzden de kendisinden yaşça daha büyük olan aile üyelerinin tarzını taklit ediyor. Bazılarına göre de konumu gereği giyim konusunda da daha geleneksel olmak zorunda bulunduğundan böyle bir tarz benimsiyor. Yani bir başka deyişle Middleton, böyle giyinmek zorunda. 

7DAHA YAŞINA UYGUN GİYİNEBİLİR
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DAHA YAŞINA UYGUN GİYİNEBİLİR

Ama bu görüşü savunanlara karşı çıkanlar da var. Onlar da Prenses Diana'nın yıllar önce giydiği mini etekleri ve iddialı dekolteleri örnek veriyor.  Yine bazı eleştirmenlere göre Middleton, konumu gereği daha tutucu bir tarz belirlemek zorunda. Ama en azından renkler ve aksesuarlar aracılığıyla görünümünü yaşına uygun hale getirebilir. 

8EN ÇOK ELEŞTİRİLEN ELBİSE
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EN ÇOK ELEŞTİRİLEN ELBİSE

Middleton'ın son dönemde en ağır eleştirilen alan kıyafeti bu oldu. Karantina sonrası gittiği bir ziyarette giydiği bu elbise çok demode ve yaşına uygunsuz bulundu.

9BU DA EN ÇOK BEĞENİLENİ
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BU DA EN ÇOK BEĞENİLENİ

Karantina sonrası en beğenilen elbisesi ise bu oldu. Bu çiçekli yazlık elbise Middleton'ın yaşına uygun bulundu.

10TARZI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİ
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TARZI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİ

O tam 9 yıldır bir külkedisi masalının kahramanı... Üzerinde ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan gelinliğiyle Buckingham Sarayı'nın kapısından içeri girdiği günün çok öncesinden beri dünyanın gözleri onun üzerinde. Aşk öyküsü, çocukları, eşi, geleceği bir yana kelimenin tam anlamıyla bir stil ikonu aynı zamanda. Peki gelecekte ülkesinin kralı olacak eşini bile zaman zaman geri planda bırakan Kate Middleton ya da evlilik sonrası unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine, eskiden nasıldı?

Şimdi ünlü modacıların, tasarımlarını üzerinde görmek için birbiriyle yarıştığı, giyim tarzı milyonlarca kadın tarafından taklit edilen  Kate Middleton, eskiden nasıl bir stil benimsemişti. Gelin bir yandan onu saraya götüren aşk öyküsünü hatırlayalım, bir yandan da stilinin geçirdiği değişime göz atalım.

SPLASH NEWS

11İDDİASIZ GİYİM
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İDDİASIZ GİYİM

Kate Middleton'ın hikayesini bilmeyen yok.. Hatta çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni o. Prens William ile üniversite eğitimi gördüğü sırada tanışması, bir ara ayrılmaları, sonra yeniden barışmaları, hatta evlenmek için tam 8 yıl sabırla beklediğinde kendisine takılan "Bekleyen Katie" lakabı.

12HAZIRLIK SÜRECİNDEN GEÇTİ
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HAZIRLIK SÜRECİNDEN GEÇTİ

Prens William ve artık Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton, 2011 yılında evlendi. Düğünlerini bütün dünya izledi. Orta sınıf bir ailenin kızı olan Middleton, zaten geçmişte de sporla uğraştığı için formunu koruma konusunda tecrübeliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önce bir hazırlık sürecinden geçti.

13ARTIK DAHA DİKKATLİ
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ARTIK DAHA DİKKATLİ

Bu uğurda yaptığı ilk şey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapısı olan Middleton biraz daha zayıfladı. Evlendikten sonra da giyim tarzı tamamen değişti. Hala zaman zaman bir giydiğini birkaç kez giyse de çok ünlü olmayan tasarımcıların kıyafetleriyle görüntülense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranıyor. Seçimlerini daha dikkatli yapıyor.

14HIZLI ÇAPKININ KALBİNİ ÇALDI
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HIZLI ÇAPKININ KALBİNİ ÇALDI

Bu kadar zamanda üç çocuk annesi olan Middleton, doğumdan sonra hızla kilo vermesiyle de gündem yarattı.  Peki Kate Middleton, dünyanın en gözde ve en çapkın bekarlarından biri olan Prens William'ın gönlünü nasıl çeldi. Onu bu günlere nasıl getirdi? Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar şimdi eşine aşık bir aile babası olsa da bir dönemin hatırı sayılır çapkınlarından biriydi.

15NEREDEYSE OKULU BIRAKIYORDU
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NEREDEYSE OKULU BIRAKIYORDU

Aşk defterinde kimlerin adı yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiği genç kadınlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaşında olan William'ın bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kısa sürdü.

16KATEİ GÖRÜNCÜ OKULU BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ
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KATE'İ GÖRÜNCÜ OKULU BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ

Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William. 

17DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU
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DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

 Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton.  Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.

18ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ
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ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ

Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi.

19AŞKA DİRENEMEDİ
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AŞKA DİRENEMEDİ

Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.

20AYRILIP BARIŞTILAR
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AYRILIP BARIŞTILAR

Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.

21KRALİÇE ÖNCI SICAK BAKMADI
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KRALİÇE ÖNCI SICAK BAKMADI

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.

22ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ
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ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.

232010DA NİŞAN, 2011DE DÜĞÜN
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2010'DA NİŞAN, 2011'DE DÜĞÜN

Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Her ikisi de 38 yaşında olan çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

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