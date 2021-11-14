Elbet Bir Gün nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları ve konusu
Nefes kesen hikayesiyle Elber Bir Gün dizisi izleyicilerden tam not aldı. FOX TV ekranlarında her pazar 20:00'da yayınlanan Elbet Bir Gün dizisi konusu ve oyuncuları kadar nerede çekildiği de merak ediliyor. Peki, Elbet Bir Gün nerede çekiliyor? İşte, Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları ve konusu...
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2. bölümüyle ekranlara merhaba diyen FOX TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün, başarılı oyuncu kadrosu ve gizemli hikayesiyle merak edilen diziler arasında yerini aldı. Peki, Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? İşte Elbet Bir Gün oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
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ELBET BİR GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Elbet Bir Gün dizisi ilk bölümleri, peri masalı ülkesi olarak adlandırılan gözde turizm mekanı Kapadokya’da çekildi. Kapadokya çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip hikayenin asıl mekanı olan İstanbul’da sete devam edecek.
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ELBET BİR DÜN OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini birbirinden başarılı oyuncular; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
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ELBET BİR GÜN KONUSU NEDİR?
Çekimleri son hız devam eden dizide; Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil’in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil’in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime’nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ve Feride’nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…