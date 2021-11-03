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Televizyon
Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 14:27 | 

Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları kimdir? Elbet Bir Gün dizisi konusu ve oyuncuları

Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Elbet Bir Gün ilk bölümü ile Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Gül Oğuz oturuyor, senaryosunu ise Yusuf Reha Alp kaleme alıyor. Peki, Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte merak edilenler

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Elbet Bir Gün dizisi izleyiciye pazar günü merhaba diyecek. Dizinin oyuncuları arasında Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk de yer alıyor. Elbet Bir Gün dizisinde Gizem karakterine Sinem Ünsal, Nesime karakterine Şebnem Bozoklu, Mehmet karakterine ise Burak Yamantürk hayat veriyor.

2ELBET BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI

ELBET BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

3ELBET BİR GÜN DİZİSİ KONUSU

ELBET BİR GÜN DİZİSİ KONUSU

Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

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