MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 12 Ocak son depremler listesi
GeriGündem Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 12 Ocak son depremler listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 01:01 | 

Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 12 Ocak son depremler listesi

Son dakika Elazığ depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine yansıdı. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.21 km olarak bildirildi. Elazığ'da gerçekleşen deprem Kovancılar, Ergani ve Tunceli gibi il ve ilçelerde de hissedildi. Kandilli'nin son depremler listesine yansıyan verilerde ise 6. büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Akdeniz açıklarındaki artçı sarsıntılar dikkat çekti. Peki, Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, Kandilli 12 Ocak son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Son dakika depremler listesine yenisi eklendi. Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ile depremin merkez üssünü Elazığ Kovancılar olarak duyurdu. Bölgede yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalardan gelen artçı sarsıntı haberleri Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak güncelleniyor.
2EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00:34'te 4 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.21 km olarak açıklandı.
3SON DEPREMLER EKRANI

SON DEPREMLER EKRANI



SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.12 00:34:42 38.7167 39.9702 5.0 -.- 4.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.01.12 00:29:47 34.1130 25.6115 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.12 00:10:05 38.4683 31.8993 5.3 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.01.11 23:26:00 39.1023 36.0632 6.9 -.- 1.7 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.11 23:24:43 38.9810 42.0240 5.4 -.- 2.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.11 23:22:27 39.1097 36.0597 3.6 -.- 1.5 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) REVIZE01 (2022.01.11 23:22:27)
2022.01.11 22:55:47 39.6025 39.7462 10.9 -.- 1.2 -.- GIRLEVIK-(ERZINCAN) İlksel
2022.01.11 22:36:06 39.2368 39.2108 15.3 -.- 1.3 -.- ASLICA-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2022.01.11 22:17:10 37.9005 27.6383 4.6 -.- 1.4 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.01.11 21:44:57 36.5303 25.4550 13.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 21:19:08 37.8585 28.9873 0.0 -.- 1.8 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.01.11 20:29:12 36.6473 42.9257 6.6 -.- 3.3 -.- IRAK İlksel
2022.01.11 19:44:42 34.9238 32.0050 14.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 19:39:07 38.4625 31.8858 5.1 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.01.11 19:29:47 36.5722 25.4428 18.4 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2022.01.11 19:21:30 36.9505 27.9908 9.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 17:51:08 36.1453 33.5267 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.11 17:23:11 34.7290 25.3023 16.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 17:15:26 39.9132 33.3210 0.0 -.- 1.7 -.- EDIGE-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.01.11 16:43:43 38.7905 31.4605 9.9 -.- 2.0 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.01.11 16:40:57 37.7500 27.0515 7.9 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.01.11 16:40:57)
2022.01.11 15:50:11 39.7115 35.0813 12.9 -.- 1.6 -.- KARABURUN-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2022.01.11 15:30:34 35.3500 32.1215 5.0 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.01.11 14:14:55 35.7227 25.7127 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 14:13:37 34.7203 25.5053 1.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 13:42:14 36.5092 25.2057 1.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 13:39:35 36.6000 24.9758 6.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.11 12:59:09 37.9145 29.5340 10.0 -.- 1.5 -.- CATALOBA-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2022.01.11 12:37:53 40.8650 31.4782 12.6 -.- 1.8 -.- HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi