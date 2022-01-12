Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 12 Ocak son depremler listesi
Son dakika Elazığ depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine yansıdı. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.21 km olarak bildirildi. Elazığ'da gerçekleşen deprem Kovancılar, Ergani ve Tunceli gibi il ve ilçelerde de hissedildi. Kandilli'nin son depremler listesine yansıyan verilerde ise 6. büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Akdeniz açıklarındaki artçı sarsıntılar dikkat çekti. Peki, Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, Kandilli 12 Ocak son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
SON DEPREMLER EKRANI
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.12 00:34:42 38.7167 39.9702 5.0 -.- 4.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.01.12 00:29:47 34.1130 25.6115 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.12 00:10:05 38.4683 31.8993 5.3 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.01.11 23:26:00 39.1023 36.0632 6.9 -.- 1.7 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.11 23:24:43 38.9810 42.0240 5.4 -.- 2.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.11 23:22:27 39.1097 36.0597 3.6 -.- 1.5 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) REVIZE01 (2022.01.11 23:22:27)
2022.01.11 22:55:47 39.6025 39.7462 10.9 -.- 1.2 -.- GIRLEVIK-(ERZINCAN) İlksel
2022.01.11 22:36:06 39.2368 39.2108 15.3 -.- 1.3 -.- ASLICA-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2022.01.11 22:17:10 37.9005 27.6383 4.6 -.- 1.4 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.01.11 21:44:57 36.5303 25.4550 13.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 21:19:08 37.8585 28.9873 0.0 -.- 1.8 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.01.11 20:29:12 36.6473 42.9257 6.6 -.- 3.3 -.- IRAK İlksel
2022.01.11 19:44:42 34.9238 32.0050 14.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 19:39:07 38.4625 31.8858 5.1 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.01.11 19:29:47 36.5722 25.4428 18.4 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2022.01.11 19:21:30 36.9505 27.9908 9.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 17:51:08 36.1453 33.5267 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.11 17:23:11 34.7290 25.3023 16.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 17:15:26 39.9132 33.3210 0.0 -.- 1.7 -.- EDIGE-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.01.11 16:43:43 38.7905 31.4605 9.9 -.- 2.0 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.01.11 16:40:57 37.7500 27.0515 7.9 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.01.11 16:40:57)
2022.01.11 15:50:11 39.7115 35.0813 12.9 -.- 1.6 -.- KARABURUN-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2022.01.11 15:30:34 35.3500 32.1215 5.0 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.01.11 14:14:55 35.7227 25.7127 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 14:13:37 34.7203 25.5053 1.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 13:42:14 36.5092 25.2057 1.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 13:39:35 36.6000 24.9758 6.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.11 12:59:09 37.9145 29.5340 10.0 -.- 1.5 -.- CATALOBA-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2022.01.11 12:37:53 40.8650 31.4782 12.6 -.- 1.8 -.- HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) İlksel