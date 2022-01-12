Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 12 Ocak son depremler listesi

Son dakika depremler listesine yenisi eklendi. Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ile depremin merkez üssünü Elazığ Kovancılar olarak duyurdu. Bölgede yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalardan gelen artçı sarsıntı haberleri Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak güncelleniyor.