Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, tez çalışması için danışmanları 2 öğretim üyesiyle paraşütle inişi de sağlanan roketimsi insansız hava aracı üretti. Tamamen yerli ve milli olan roketin 500 metrelik test uçuşları yapılmaya başlandı. Roketimsi insansız hava aracı ile roket olarak yerden yükselip, en yüksek irtifaya ulaştıktan sonra aviyonik sistemlerle karadan aldığı emirleri değerlendirerek, görevi yerine getirip, insansız hava aracı şekline bürünmesi hedefleniyor. Aracın arama- kurtarma, arazi ilaçlama, sınır güvenliği gibi çalışmalarda kullanılabileceği belirtildi.