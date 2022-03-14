Bugün kar tatili var mı? Elazığ’da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği açıklamalarında son durum

Elazığ’da okullar tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. İşte detaylar
Elazığ’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar,buzlanma ve don olayı,dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bingöl ve Adıyaman çevresi ile Malatya(Doğanşehir, Pütürge,Battalgazi, Doğanyol, Yeşilyurt, Kale) ve Elazığ'ın (Sivrice, Maden, Palu, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Kovancılar) güney kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm. üzeri yeni kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.