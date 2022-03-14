Bugün kar tatili var mı? Elazığ’da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği açıklamalarında son durum

ELAZIĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.