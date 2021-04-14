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Gündem
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:13 | 

Elazığ iftar vakti 2021: Elazığ’da iftar, akşam ezanı ve sahur saat kaçta?

Elazığ iftar vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Elazığ iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte iftar ve sahur saatleri

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1

Elazığ imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar oruç tutmaya 13 Nisan tarihinde başladılar. Oruca imsak vakti ile beraber başlandı. Şimdi sıra iftar vaktine geldi. Yayımlanan imsakiyeye göre Elazığ iftar saati 19:05 olarak açıklandı.

2

Elazığ iftar saati 19:05 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:13 olacak.

ELAZIĞ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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