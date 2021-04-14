Elazığ iftar vakti 2021: Elazığ’da iftar, akşam ezanı ve sahur saat kaçta?
Elazığ iftar vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Elazığ iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte iftar ve sahur saatleri
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Elazığ imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar oruç tutmaya 13 Nisan tarihinde başladılar. Oruca imsak vakti ile beraber başlandı. Şimdi sıra iftar vaktine geldi. Yayımlanan imsakiyeye göre Elazığ iftar saati 19:05 olarak açıklandı.
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Elazığ iftar saati 19:05 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:13 olacak.