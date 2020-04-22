Elazığ 2020 imsakiye bilgileri - Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
Elazığ sahur ve iftar vakti için araştırmalar günler öncesinden başlamıştı Ramazan İmsakiyesi ile Elazığ imsak, iftar ve teravih namazı saatleri yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar, sahura kalkıp iftar sofralarına oturacaklar. Peki Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
Elazığ'da ikamet eden veya Ramazan'ı burada geçiren vatandaşlar, iftar, sahur ve imsakiye bilgilerini araştırıyor. Elazığ İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? Oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar için sahur ve iftar saatlerini derledik.
ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:57
|19:15
|20:40*
|2
|25.04.2020
|03:55
|19:16
|20:41
|3
|26.04.2020
|03:53
|19:17
|20:42
|4
|27.04.2020
|03:52
|19:18
|20:44
|5
|28.04.2020
|03:50
|19:19
|20:45
|6
|29.04.2020
|03:48
|19:20
|20:46
|7
|30.04.2020
|03:47
|19:21
|20:48
|8
|01.05.2020
|03:45
|19:22
|20:49
|9
|02.05.2020
|03:43
|19:23
|20:50
|10
|03.05.2020
|03:42
|19:24
|20:52
|11
|04.05.2020
|03:40
|19:25
|20:53
|12
|05.05.2020
|03:39
|19:26
|20:55
|13
|06.05.2020
|03:37
|19:27
|20:56
|14
|07.05.2020
|03:36
|19:28
|20:57
|15
|08.05.2020
|03:34
|19:29
|20:59
|16
|09.05.2020
|03:33
|19:29
|21:00
|17
|10.05.2020
|03:31
|19:30
|21:01
|18
|11.05.2020
|03:30
|19:31
|21:03
|19
|12.05.2020
|03:28
|19:32
|21:04
|20
|13.05.2020
|03:27
|19:33
|21:05
|21
|14.05.2020
|03:25
|19:34
|21:07
|22
|15.05.2020
|03:24
|19:35
|21:08
|23
|16.05.2020
|03:23
|19:36
|21:09
|24
|17.05.2020
|03:22
|19:37
|21:11
|25
|18.05.2020
|03:20
|19:38
|21:12
|26
|19.05.2020
|03:19
|19:39
|21:13**
|27
|20.05.2020
|03:18
|19:39
|21:14
|28
|21.05.2020
|03:17
|19:40
|21:16