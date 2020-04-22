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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 17:47,

Elazığ 2020 imsakiye bilgileri - Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

Elazığ sahur ve iftar vakti için araştırmalar günler öncesinden başlamıştı Ramazan İmsakiyesi ile Elazığ imsak, iftar ve teravih namazı saatleri yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar, sahura kalkıp iftar sofralarına oturacaklar. Peki Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

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Elazığ'da ikamet eden veya Ramazan'ı burada geçiren vatandaşlar, iftar, sahur ve imsakiye bilgilerini araştırıyor. Elazığ İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? Oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar için sahur ve iftar saatlerini derledik.

2ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:5719:1520:40*
225.04.202003:5519:1620:41
326.04.202003:5319:1720:42
427.04.202003:5219:1820:44
528.04.202003:5019:1920:45
629.04.202003:4819:2020:46
730.04.202003:4719:2120:48
801.05.202003:4519:2220:49
902.05.202003:4319:2320:50
1003.05.202003:4219:2420:52
1104.05.202003:4019:2520:53
1205.05.202003:3919:2620:55
1306.05.202003:3719:2720:56
1407.05.202003:3619:2820:57
1508.05.202003:3419:2920:59
1609.05.202003:3319:2921:00
1710.05.202003:3119:3021:01
1811.05.202003:3019:3121:03
1912.05.202003:2819:3221:04
2013.05.202003:2719:3321:05
2114.05.202003:2519:3421:07
2215.05.202003:2419:3521:08
2316.05.202003:2319:3621:09
2417.05.202003:2219:3721:11
2518.05.202003:2019:3821:12
2619.05.202003:1919:3921:13**
2720.05.202003:1819:3921:14
2821.05.202003:1719:4021:16

3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

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Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

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