Elazığ 2020 imsakiye bilgileri - Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

Elazığ'da ikamet eden veya Ramazan'ı burada geçiren vatandaşlar, iftar, sahur ve imsakiye bilgilerini araştırıyor. Elazığ İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Elazığ 'da sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? Oruç ibadetini gerçekleştirecek olanlar için sahur ve iftar saatlerini derledik.