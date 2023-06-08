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El Nino nedir, ne demek? El Nino ne zaman gelecek? İşte El Nino'nun anlamı!

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#El Nino Nedir#El Nino Anlamı#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 21:13

El Nino hava olayı için ABD'li yetkililer tarih verdi. Küresel ısınma dolayısıyla uzun süredir beklenen El Nino ile 2024'te Dünya'da benzeri görülmemiş rekor sıcaklıklar yaşanacak. lk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanan El Nino, aylık ya da mevsimsel hava basıncı değişimleri olarak tanımlanabilir. El Nino Güney Amerika'nın batı kıyılarında Noel zamanında etkili oluyor. Peki, El Nino nedir, ne demek? El Nino ne zaman gelecek? İşte, El Nino'nun anlamı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4El Nino nedir, ne demek El Nino ne zaman gelecek İşte El Ninonun anlamı

El Nino nedir, sorusu gündemde yer alan haberlerin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı. Açıklamaya göre El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması bekleniyor. NASA geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus’un ekvatoral kesiminde El Nino’nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti. İşte, El Nino'nun anlamı hakkında bilgiler.

2/4EL NİNO NEDİR

EL NİNO NEDİR?

El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Pasifik Okyanusu’ndaki sıcak sular doğuya kayarak küresel sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Bazı bölgeler kuraklık ve orman yangınlarının etkisi altına girerken, bazı bölgeler sel ve fırtınalarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

3/4EL NİNO NE ZAMAN ETKİLİ OLUR

EL NİNO NE ZAMAN ETKİLİ OLUR?

El Nino Güney Salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır. İsimler İspanyolca "oğlan çocuğu" veya "küçük kız" anlamına gelmektedir. El Nino Güney Amerika'nın batı kıyılarında Noel zamanında etkili olur.

4/4El Nino nedir, ne demek El Nino ne zaman gelecek İşte El Ninonun anlamı

El Niño ve La Niña'nın güney yarımküredeki etkileri çok büyüktür. Bu etkiler ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanmıştır. El Niño'nun atmosferik imzası olan Güney Salınımları, Tahiti ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. Eylül 2006 itibarıyla El Niño aktif durumdadır.

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