El Nino nedir, ne demek? El Nino ne zaman gelecek? İşte El Nino'nun anlamı!

El Nino nedir, sorusu gündemde yer alan haberlerin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı. Açıklamaya göre El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması bekleniyor. NASA geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus’un ekvatoral kesiminde El Nino’nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti. İşte, El Nino'nun anlamı hakkında bilgiler.