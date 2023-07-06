El Nino nedir, etkisi nelerdir? El Nino sıcakları geliyor... Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) duyurdu!

EL NİNO KÜRESEL ISINMADA ARTIŞA NEDEN OLABİLİR!
Geçtiğimiz üç yıl boyunca serinletici bir La Niña yaşamamıza ve bu küresel sıcaklık artışında geçici bir fren görevi görmemize rağmen, rekor düzeydeki en sıcak sekiz yılı daha yeni yaşadık. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "El Nino etkisi büyük olasılıkla küresel ısınmada yeni bir artışa yol açacak ve sıcaklık rekorları kırma şansını artıracaktır." dedi.
WMO'nun Küresel İklim Durumu raporlarına göre 2016, çok güçlü bir El Nino olayının küresel ısınma nedeniyle kaydedilen en sıcak yıl oldu. Küresel sıcaklıklar üzerindeki etki, genellikle geliştirildikten sonraki yıl içinde ortaya çıkıyor ve bu nedenle muhtemelen 2024'te en belirgin dönemini yaşayacak.