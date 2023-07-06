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El Nino nedir, etkisi nelerdir? El Nino sıcakları geliyor... Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#El Nino#El Nino Nedir#El Nino Etkisi
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 12:44

Temmuz ayı ile birlikte ülke genelinde artan sıcaklıklar, vatandaşların yanı sıra uzmanların da gündeminde yer alıyor. ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıklayarak, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağını belirtti. Peki, El Nino nedir, etkisi nelerdir? İşte, El Nino sıcakları hakkında merak edilenler...

1/5El Nino nedir, etkisi nelerdir El Nino sıcakları geliyor... Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) duyurdu

Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtilmişti. Son olarak Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino'yu resmen duyurdu. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "El Niño'nun başlangıcı, sıcaklık rekorları kırma ve dünyanın birçok yerinde ve okyanusta daha fazla aşırı ısıyı tetikleme olasılığını büyük ölçüde artıracak" dedi. Peki, El Nino nedir? El Nino sıcakları etkileri nelerdir?

2/5DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ UYARDI

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ UYARDI!

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yaptığı yeni bir güncellemeye göre, El NiNo'nun bu yılın sonlarında gelişme olasılığı artıyor. Bu, dünyanın birçok bölgesindeki hava durumu ve iklim modelleri üzerinde uzun süredir devam eden La Niña'nın tersi etkilere sahip olacak ve muhtemelen daha yüksek küresel sıcaklıkları tetikleyecektir.

WMO Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar Haziran-Ağustos'ta yaklaşık %70'e ve Temmuz ile Eylül arasında %80'e çıkacak.

 

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3/5EL NİNO KÜRESEL ISINMADA ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

EL NİNO KÜRESEL ISINMADA ARTIŞA NEDEN OLABİLİR!

Geçtiğimiz üç yıl boyunca serinletici bir La Niña yaşamamıza ve bu küresel sıcaklık artışında geçici bir fren görevi görmemize rağmen, rekor düzeydeki en sıcak sekiz yılı daha yeni yaşadık. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "El Nino etkisi büyük olasılıkla küresel ısınmada yeni bir artışa yol açacak ve sıcaklık rekorları kırma şansını artıracaktır." dedi.

WMO'nun Küresel İklim Durumu raporlarına göre 2016, çok güçlü bir El Nino olayının küresel ısınma nedeniyle kaydedilen en sıcak yıl oldu. Küresel sıcaklıklar üzerindeki etki, genellikle geliştirildikten sonraki yıl içinde ortaya çıkıyor ve bu nedenle muhtemelen 2024'te en belirgin dönemini yaşayacak.

4/5EL NINO NEDİR

EL NINO NEDİR?

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını tanımlayan bir iklim modeli. Alize rüzgârları ve atmosfer de El Nino’dan etkileniyor. El Nino, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) adı verilen daha büyük bir olgunun “sıcak fazı” olarak tanımlanıyor.

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5/5EL NİNO ETKİSİ NEDİR

EL NİNO ETKİSİ NEDİR?

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino’nun şu anda güçlendiğini ve 2023’ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

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