El Kızı dizisinin yayın tarihi belli oldu... El Kızı ne zaman başlayacak? El Kızı dizisinin oyuncuları kimler?
Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönen El Kızı dizisinin yayın tarihi açıklandı. En son Uyanış Büyük Selçuklu isimli tarihi dizinin kadrosunda yer alan Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrollerinde yer alacağı El Kızı dizisi ekim ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, El Kızı ne zaman başlayacak? El Kızı dizisinin oyuncuları kimler?
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Çekimleri Muğla’da devam eden NTC Medya imzalı FOX’un merakla beklenen yeni projesi Elkızı’nın yayın tarihi belli oldu. 23 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan iddialı dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
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Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.
Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.
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Ezo Bozdağlı - SEVDA ERGİNCİ
Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir... Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.
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Harun Karasu -İSMAİL EGE ŞAŞMAZ
Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz. Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.
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Cavidan Bozdağlı -PERİHAN SAVAŞ
Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.
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Resul Bozdağlı -FİKRET KUŞKAN
Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka...Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış...Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...
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Zeliha Bozdağlı -SEDEF AVCI
Eğitimli, güçlü ve bağımsız bir kadındır. Ezo’nun annesi. Herkese intihar ettiği söylense de, aslında kocası tarafından kavga esnasında balkondan atılmıştır.