El Kızı dizisinin oyuncuları kimler? El Kızı nerede çekiliyor? İşte El Kızı dizisi oyuncuları ve karakterleri

Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.