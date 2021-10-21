El Kızı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte El Kızı dizisi oyuncuları
El Kızı dizisi ilk bölümü ile cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. El Kızı oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor. Peki, El Kızı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
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El Kızı dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. El Kızı oyuncuları arasında Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimler yer alıyor. Dizide Sevda Erginci Ezo karakterine, Perihan Savaş Cavidan karakterine, Fikret Kuşkan Resul karakterine, İsmail Ege Şaşmaz Harun karakterine hayat veriyor.
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EL KIZI DİZİSİ OYUNCULARI
El Kızı dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.
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EL KIZI DİZİSİ KONUSU
"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."
Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.
Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.
Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"
Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.
Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?