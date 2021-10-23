El Kızı dizisi nerede çekiliyor? İşte El Kızı dizisinin konusu ve çekildiği yerler
El Kızı dizisinin çekim yerleri ilk bölümün ekranlara gelmesiyle izleyenlerin gündeminde yer aldı. Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlayan televizyon ekranlarının yeni dizisi El Kızı'nda Ezo’nun: “Soyadımı katil babamdan aldım ama insanlığımı annemden, ben annemin kızıyım” demesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini izleyici ile buluşturan dizinin doğa ile il içe olan çekim yerleri merak konusu oldu. Peki, El Kızı nerede çekiliyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.
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El Kızı dizisinin konusu ve çekim mekanları ekran başındakilerin odaklandığı konulardan oldu. Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı El Kızı, FOX Tv ekranlarında 23 Ekim Cumartesi akşamı ilk bölümü ile yayınlandı. Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde çekimleri yapılan diizi Ege Bölgesi'nin güzelliklerini ekranlara getirecek.
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EL KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?
"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."
Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.
Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"
Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?
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“Elkızı”nda Ezo karakterine hayat veren Sevda Erginci, “Elkızı’nı izleyenler; aşk, intikam, hırs ve entrika bulacaklar. Dizi; başına ne gelirse gelsin bunun karşısında ezilmeyip güçlü duran bir kadın olan Ezo’nun ezilmeyi kabullenmeyip intikam almasını konu alıyor. Öte yandan dizide bir ötekileştirme de var. Bu da Türkiye’de çok rastlanan bir şey; kendi kanından olmayan çoğu zaman ötekileştiriliyor. Biz de seyirciye bu ötekileştirmeyi acıklı bir şekilde izleteceğiz” dedi.
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EL KIZI DİZİSİ OYUNCULARI
El Kızı dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.