EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) organize ettiği EKYS sınavının 2022 etabına ait sonuçlar için nefesler tutuldu. geçtiğimiz günlerde sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise sınav sonuçlarına odaklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilecek. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...