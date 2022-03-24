EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) organize ettiği EKYS sınavının 2022 etabına ait sonuçlar için nefesler tutuldu. geçtiğimiz günlerde sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise sınav sonuçlarına odaklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilecek. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi duyuruldu. 2022 takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak.